Нонна Гришаева выбрала Ярославскую область местом жительства

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева в качестве постоянного места жительства выбрала село Вятское Некрасовского района Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Глава региона поздравил Нонну Гришаеву с награждением орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ от 2 декабря подписал президент Владимир Путин. Михаил Евраев рассказал, что Нонна Гришаева тесно связана с регионом.

«Благодаря Нонне Валентиновне у Ярославля появился еще один гимн – "Душа большой страны". Артистка проводит концерты, выступает на фестивалях "В кругу семьи" и "Розовфест" и выбрала наше Вятское для постоянного жительства»,— написал Михаил Евраев.

Также Михаил Евраев поздравил народную артистку России Надежду Бабкину и медиаменеджера Тину Канделаки, которых президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и орденом Александра Невского. Обе они также неоднократно принимали участие в различных событиях, происходивших в Ярославской области.

Село Вятское известно одноименным историко-культурным комплексом, статусом «Самая красивая деревня России» и значительным числом культурных событий. Творческая резиденция в Вятском есть и у певицы Любови Казарновской.

Антон Голицын