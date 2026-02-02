Герой России из Дагестана Муслим Муслимов погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Дагестана Муслим Муслимов, 12-й представитель республики, награжденный звездой Героя России. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Меняйло / t.me Фото: Сергей Меняйло / t.me

Известно, что Муслим Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде и находился на фронте с первых месяцев СВО. В 2024 году военнослужащий был удостоен Золотой Звезды, которую вручал лично министр обороны России.

Сергей Меликов отметил в сообщении, что за время службы дагестанец установил боевой рекорд – мотострелковая рота под его командованием за месяц уничтожила восемь опорных пунктов противника.

«От всего сердца выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким Муслима. Мы скорбим вместе с вами, разделяем эту боль и обязательно поддержим вас во всем», — написал глава Дагестана.

Константин Соловьев