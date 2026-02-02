В Ростовской области дожди и снег осложнят движение на дорогах

В Ростовской области прогнозируется ухудшение погодных условий с дождем, снегом и образованием скользкого покрытия на дорогах. Кроме того, ожидается снижение температуры воздуха и ухудшение видимости. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию и отказаться от резких маневров. Правоохранители призывают срочно заменить летние шины на зимние. Владельцам грузового транспорта напоминают об обязательном использовании противоскользящих цепей при неблагоприятной погоде. Такие меры помогут сохранить управляемость транспортного средства и предотвратить аварийные ситуации.

Пешеходам советуют переходить проезжую часть исключительно в установленных местах и использовать световозвращающие элементы. В условиях дождя и снега такие приспособления значительно повышают видимость людей для участников дорожного движения.

Константин Соловьев