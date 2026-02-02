Медведев: распад НАТО и возврат ЕС к покупке газа из РФ были бы полезны планете

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo дал свой невероятный прогноз на 2026 год. В числе маловероятных событий он назвал распад НАТО и возврат Евросоюза (ЕС) к покупке российских нефти и газа. По его словам, оба события «были бы полезны для планеты».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Из таких невероятных вещей... — например, Европейский союз извинится перед Российской Федерацией и попросит продавать снова газ и нефть. Ну или Североатлантический альянс распадется в связи с выходом Соединенных Штатов Америки. И то и другое, кстати, было бы полезно для нашей планеты»,— считает он.

Господин Медведев также оценил степень вероятности воплощения таких сценариев в реальной жизни: «Наверное, как все невероятное, возможно».

26 января Совет ЕС согласовал запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года и ввел миллионные штрафы за его нарушение. Кремль счел это крайне неразумным шагом. Словакия и Венгрия намерены подать в суд ЕС иски, чтобы оспорить запрет.

