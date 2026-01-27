В Кремле назвали крайне неразумным полный отказ ЕС от российского газа

Решение Евросоюза ввести с 2027 года полный запрет на импорт российского газа навредит Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«(Решение) крайне неразумное с точки зрения экономических интересов этих стран», - сказал он «Интерфаксу», отвечая на просьбу прокомментировать результат вчерашнего голосования Совета ЕС.

Согласно решению ЕС, запрет на импорт российского СПГ вступит в силу с начала 2027 года, на трубопроводный газ — с осени того же года. Нарушителям санкционного режима будут грозить штрафы в размере 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота.