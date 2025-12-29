Газ почти выдохся

ЕС решил отказаться от поставок российского СПГ в более короткие сроки, чем планировалось ранее, и разорвать долгосрочные контракты со своим бывшим крупнейшим поставщиком уже к концу 2026 года. Поставки по краткосрочным контрактам, заключенным до 17 июня 2025 года, будут запрещены уже с 25 апреля 2026 года.

Около 15 процентов европейского импорта сейчас приходится на российский СПГ

Ожидается, что страны ЕС заменят российский СПГ в основном поставками из США и стран Ближнего Востока. Смена поставщиков может пройти относительно безболезненно, так как с середины следующего года рынок будет активнее насыщаться новыми СПГ-проектами.

Сейчас же на российский СПГ приходится около 15% поставок от общего объема импорта ЕС. Пока российский СПГ-завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа остается вторым по величине поставщиком в ЕС, уступая лишь США. Импорт СПГ из РФ обходится ЕС в €500–700 млн ежемесячно. Крупнейшими покупателями российского СПГ в ЕС остаются Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Италия.