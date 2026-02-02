Осенью 2026 года поезд «Рица» свяжет Новороссийск, Сочи и Абхазию

Российские железные дороги анонсировали туристический рейс круизного поезда «Рица» в Абхазию, маршрут которого пройдет через черноморское побережье Краснодарского края. В ходе поездки состав сделает остановки в Новороссийске и Сочи. Единственный рейс в 2026 году запланирован на осенний период, отправление поезда из Москвы намечено на 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как следует из информации, опубликованной РЖД, первой точкой маршрута станет Новороссийск. Пассажирам будет предоставлена возможность познакомиться с городом-героем, его набережной и ключевыми достопримечательностями, включая крейсер-музей «Михаил Кутузов». Также программой предусмотрены поездки на винодельческие комплексы Краснодарского края.

На обратном пути туристический поезд сделает остановку в Сочи. Гостям курорта предложат посетить центральную городскую набережную, прогуляться по историческим улицам, а также воспользоваться канатной дорогой для подъема к парку водопадов. В программу пребывания включены и другие варианты досуга, ориентированные на знакомство с курортной инфраструктурой города.

В прошлом году Федеральная пассажирская компания объявила о запуске недельного круиза туристического поезда «Рица» с 11 по 18 октября 2025 года, который прошел через Новороссийск, Сочи, Гагру и Сухум. Программа тура включала посещение различных достопримечательностей, а состав состоял из вагонов люкс, СВ и купе, а также вагонов-ресторанов и спа.

Мария Удовик