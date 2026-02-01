Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Краснодарским краем 1 февраля сбили шесть БПЛА

В воскресенье 1 февраля в период с 8.00 до 18.00 дежурные средства противовоздушной обороны в небе над Краснодарским краем уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Еще два БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря. По данным оборонного ведомства, всего над территорией России средства ПВО сбили 38 украинских БПЛА. В том числе 27 дронов — над Белгородской областью, два БПЛА — над Курщиной, один — над Брянской областью.

Как писал «Ъ-Кубань», в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. В Красноармейском районе обломки беспилотника упали на территории частного домовладения в хуторе Трудобеликовском. Пострадавших нет.

Андрей Николаев

