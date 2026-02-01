Над Краснодарским краем 1 февраля сбили шесть БПЛА

В воскресенье 1 февраля в период с 8.00 до 18.00 дежурные средства противовоздушной обороны в небе над Краснодарским краем уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Еще два БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря. По данным оборонного ведомства, всего над территорией России средства ПВО сбили 38 украинских БПЛА. В том числе 27 дронов — над Белгородской областью, два БПЛА — над Курщиной, один — над Брянской областью.

Как писал «Ъ-Кубань», в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. В Красноармейском районе обломки беспилотника упали на территории частного домовладения в хуторе Трудобеликовском. Пострадавших нет.

Андрей Николаев