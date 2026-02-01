Наставник «Локомотива» оценил рекордный гол Артура Каюмова

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли остался доволен своими игроками после матча с ХК «Сочи», в котором «железнодорожники» одержали победу со счетом 3:0. Все три гола были забиты во втором периоде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«В первом периоде создали достаточно много голевых моментов — вратарь соперника выручал. Важный гол в меньшинстве забил Николаев, открыв счет. После этого забили в большинстве и в равных составах, поэтому второй период стал ключевым. В третьем периоде хорошо играли на команду, принимали правильные решения с шайбой, не дали сопернику перехватить инициативу»,— прокомментировал Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

В начале первого периода защитник «Локомотива» Мартин Гернат ушел в раздевалку после столкновения с соперником. «Наверное, Мартин испугался в этом моменте — как и вся команда, как и болельщики, потому что он большая часть нашей обороны, нашей команды. Он едет представлять Словакию на Олимпийских играх (пройдет в Италии с 6 по 22 февраля — прим. Ъ-Ярославль), и было бы очень неприятно в последней игре получить травму. Вначале он не чувствовал ногу, потому что, видимо, защемило нерв. В медицинской комнате доктора помогли. Хорошо, что отделался легким испугом»,— рассказал Хартли.

В прошедшем матче Илья Николаев открыл счет, забив в меньшинстве. Наставник команды предположил, что эта шайба стала для «Сочи» деморализующей, и отметил, что Николаев выбрал правильный момент для контратаки.

«Ты рискуешь, но если есть возможность, нужно идти пробовать забить. Илья все сделал правильно: убежали "2 в 1", хорошо бросил. Он забил во второй игре подряд, очень рад за него»,— сказал Боб Хартли.

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, забив гол во втором периоде, стал лучшим снайпером команды в КХЛ. Эта шайба стала для него 119-й. Нападающий выступает за ярославскую команду с сезона 2016/17.

«Артур – очень профессиональный игрок, на которого можно положиться в любой ситуации. Он один из тех, кто хочет становиться лучше, кого легко тренировать, отдается полностью на игре и тренировке. Его талант, его мастерство подкрепляется еще хорошей работой»,— сказал главный тренер «Локомотива».

4 февраля «Локомотив» сыграет дома с московским «Спартаком».

По состоянию на 1 февраля «Локомотив» занимает первое место на Западе и третье — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 73 очками.

Алла Чижова