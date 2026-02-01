Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Локомотив» обыграл ХК «Сочи» со счетом 3:0

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Ярославле завершилась со счетом 3:0.

Фото: Андрей Иванов

Счет был открыт во втором периоде: нападающий «Локомотива» Илья Николаев на 24-й минуте забил, когда команда играла в меньшинстве. Следом форвард «железнодорожников» Артур Каюмов реализовал большинство. Окончательный счет под конец второго периода установил нападающий ярославской команды Максим Шалунов.

4 февраля «Локомотив» сыграет дома с московским «Спартаком».

