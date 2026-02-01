Свердловскому главе ПВС МВД Луканину намерены продлить арест на полгода

Во время следующего заседания в Кировском районном суде Екатеринбурга по делу начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД Александра Луканина и управляющей ООО «УМЦ» Олесе Павлюк гособвинитель запросит у суда продление ареста для обвиняемых на дополнительные шесть месяцев, рассказал «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов. Разбирательство в суде идет с августа 2025 года, однако обвинительное заключение все еще не закрепилось в суде, так как адвокаты обвиняемых, несколько раз усмотрев грубые ошибки в составленном документе, ходатайствовали о корректировке обвинения либо возврату его на доследование.

Александру Луканину предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), п. «п», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или имущества, полученных преступным способом), п. «п», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Олеся Павлюк обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «п», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или имущества, полученных преступным способом), п. «п», «е» ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий). Свою вину они не признают.

По данным «Ъ-Урал», сторона обвинения считает, что Александр Луканин с 1 января по 31 декабря 2023 года организовал для сотрудников своего ведомства работу по оформлению иностранным гражданам документов и переоформлению 7571 патента. Документы были получены от ООО «УМЦ», управляющей которого является Олеся Павлюк. Следствие считает, что работа проходила в рамках договора без предоплаты со стороны ООО «УМЦ». Это привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб. Но сторона защиты якобы доказала факт оплаты 31 млн руб. со стороны ООО «УМЦ». Позже СКР предъявил обвинение с иной фактурой.

Кроме того, в прошлой редакции обвинительного заключения дублировались имена и фамилии тех, кому был нанесен ущерб. Сторона защиты, усмотрев в обвинительном заключении множество противоречий, ходатайствовала о возвращении дела на доследование. В сентябре прошлого года обвинительное заключение вернули обратно прокурору.

«В первом судебном заседании прокуратура Свердловской области отказалась от значительной части обвинения: прокуратура отказалась от обвинения в части 23 714 лиц, признанных следствием потерпевшими. Тем самым доводы защиты нашли свое подтверждение о том, что никакого хищения ни Павлюк, ни Луканин не совершали в отношении указанных иностранных граждан. Более того, указанные граждане ранее допрошены не были и вообще не знают ни о факте существования уголовного дела, ни о том, что они претерпели»,— сообщил «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов.

В декабре ушедшего года прокуратура снова скорректировала обвинение. Более чем из 23 тыс. потерпевших было допрошено лишь 208 человек — именно столько потерпевших фигурирует в новой редакции обвинения.

Артем Путилов