Защита свердловского экс-главы ПВС МВД требует вернуть дело на доследование

Сторона защиты экс-главы свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД Александра Луканина и управляющей ООО «УМЦ» Олеси Павлюк ходатайствовала о возврате уголовного дела прокурору с обвинительным заключением на заседании в Кировском райсуде Екатеринбурга. Напомним, Александр Луканин обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В последнем обвиняется и Олеся Павлюк. Свою вину они не признают.

Олеся Павлюк и Александр Луканин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олеся Павлюк и Александр Луканин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», следствие считает, что Александр Луканин с 1 января по 31 декабря 2023 года организовал для своих подчиненных работу по оформлению иностранным гражданам документов для выдачи и переоформления 7571 патента. Патенты были получены от ООО «УМЦ», управляющей которого является Олеся Павлюк. По данным источника, СКР предполагает, что работа проводилась в рамках договора без предоплаты со стороны ООО «УМЦ», что привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб. Но сторона защиты якобы доказала факт оплаты 31 млн руб. со стороны ООО «УМЦ».

По словам адвоката Владислава Идамжапова, следователи повторно предъявили обвинение с совершенно иной фактурой Александру Луканину и Олеси Павлюк. Изначально Луканину вменяли только превышение должностных полномочий. Новая фабула дела построена на том, что иностранные граждане якобы были обмануты при оказании им услуг.

Источник «Ъ-Урал» рассказал, что уголовное дело было возбуждено без заявлений потерпевших. Из 23 922 потерпевших допрошено лишь 208 человек. Иностранным гражданам не предоставлялся переводчик. По его словам, некоторые протоколы допроса потерпевших подписаны следователями. Кроме того, в обвинительном заключении дублируются имена и фамилии тех, кому был нанесен ущерб.

Сторона защиты, заявив о нарушениях, ходатайствовала о возврате уголовного дела прокурору с данным обвинительным заключением. Судья перенесла судебное заседание на 4 сентября.

Артем Путилов