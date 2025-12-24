Потерпевших пересчитали

В Кировском райсуде Екатеринбурга гособвинитель передал стороне защиты новое обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД Александра Луканина и управляющей ООО «УМЦ» Олесе Павлюк, передает корреспондент «Ъ-Урал». Прокуратура скорректировала фактуру обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) — вместо ранее заявленных более 23 тыс. потерпевших теперь в деле фигурируют 208 человек. Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов, изменение фабулы по ст.159 УК РФ влечет изменение и по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или имущества, полученных преступным способом).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Александр Луканин обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 «п», «б» ст. 174.1 (легализация денежных средств или имущества, полученных преступным способом), ч. 3 «п», «е» ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Олесе Павлюк предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 «п», «б» ст. 174.1 (легализация денежных средств или имущества, полученных преступным способом), ч. 5 ст. 33 ч. 3 «п», «е» ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий). Свою вину они не признают.

По данным «Ъ-Урал», сторона обвинения считает, что Луканин с 1 января по 31 декабря 2023 года организовал для сотрудников своего ведомства работу по оформлению иностранным гражданам документов и переоформлению 7571 патента. Документы были получены от ООО «УМЦ», управляющей которого является Олеся Павлюк.

Следователи предполагают, что работа проходила в рамках договора без предоплаты со стороны ООО «УМЦ». Это привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб. Но сторона защиты якобы доказала факт оплаты 31 млн руб. со стороны ООО «УМЦ». Позже СКР предъявил обвинение с иной фактурой.

«Ъ-Урал» рассказал, что уголовное дело было возбуждено без заявлений потерпевших.

Из более 23 тыс. потерпевших допрошено лишь 208 человек — именно столько потерпевших фигурирует в новой редакции обвинения.

Заявлялось, что иностранным гражданам якобы не предоставлялся переводчик. По словам источника, некоторые протоколы допроса потерпевших подписаны следователями. Кроме того, в обвинительном заключении дублируются имена и фамилии тех, кому был нанесен ущерб. Сторона защиты, усмотрев в обвинительном заключении множество противоречий, ходатайствовала о возвращении дела на доследование. В сентябре обвинение вернули обратно прокурору.

На новом судебном заседании гособвинитель представил скорректированное обвинительное заключение. Сторона защиты вслед ходатайствовала об отложении процесса, чтобы ознакомиться с измененными данными в документах.

«В первом судебном заседании прокуратура Свердловской области отказалась от значительной части обвинения: прокуратура отказалась от обвинения в части 23 714 лиц, признанных следствием потерпевшими. Тем самым доводы защиты нашли свое подтверждение о том, что никакого хищения ни Павлюк, ни Луканин не совершали в отношении указанных иностранных граждан. Более того, указанные граждане ранее допрошены не были и вообще не знают ни о факте существования уголовного дела, ни о том, что они претерпели»,— сообщил «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов.

Артем Путилов