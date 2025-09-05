Суд вернул уголовное дело свердловского экс-главы ПВС МВД обратно прокурору

Кировский районный суд Екатеринбурга вернул прокурору уголовное дело экс-главы свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД Александра Луканина и управляющей ООО «УМЦ» Олесе Павлюк. Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Владислав Идамжапов, дело было возвращено из-за нарушений. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили и в Кировском райсуде.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Суд согласился с доводами защиты о том, что обвинительное заключение составлено с грубыми нарушениями закона, препятствующими вынесению приговора. В частности, обвинение предъявлено без возбуждения уголовного дела; потерпевшие по делу не допрошены; обвинение не конкретизировано. Кроме того, защитой обнаружены фальсификации: протоколы допросов на одних и тех же лиц в одну дату, но с разными подписями допрошенных»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Идамжапов.

Напомним, Александр Луканин обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В последнем обвиняется и Олеся Павлюк. Свою вину они не признают.

По данным «Ъ-Урал», следствие считает, что Александр Луканин в период с января по декабрь 2023 года организовал для своих подчиненных работу по оформлению иностранным гражданам документов для выдачи и переоформления более 7 тыс. патентов. Патенты были получены от ООО «УМЦ», которым управляла Олеся Павлюк. По данным источника, следователи предполагают, что работа проводилась в рамках договора без предоплаты со стороны «УМЦ», и это привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб.

