Денис Паслер поздравил уральцев с днем образования профсоюзного движения

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей Урала с днем образования профсоюзного движения в регионе, сообщил Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер пожелал здоровья, энергии и оптимизма на благо уральцев. «Профсоюзные организации и сейчас играют важную роль в сохранении трудовых традиций, формировании сплоченности коллективов, привлечении на производство молодых кадров и их адаптации»,— сообщил глава региона в своих социальных сетях.

В январе прошлого года более 160 делегатов, участвовавших в конференции Федерации профсоюзов Свердловской области, единогласно проголосовали за переизбрание Андрея Ветлужских на пост председателя организации. Позже господин Ветлужский предложил централизованно направлять мигрантов на работу в курьерские службы и снизить им зарплаты, чтобы стимулировать уральцев к работе в других сферах. В январе этого года профсоюзный лидер заявлял о том, что свердловские профсоюзы готовятся к двухлетнему кризису в экономике.