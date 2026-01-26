Свердловские профсоюзы готовятся к двухлетнему кризису в экономике

Экономический кризис может продлиться ближайший год-два, считает председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в регионе есть предприятия, которые объявили о переходе на сокращенную рабочую неделю. Часть из них относится к металлургии и трубной промышленности. Всего эти меры затронули до 10 тыс. человек.

Андрей Ветлужских уточнил, что многие работодатели делают уведомления о сокращенной неделе формально за два-три месяца, а потом ими не пользуются, если получают новые заказы.

«Наш лозунг с прошлых кризисов — докажи, расскажи, покажи. Если работодатель собирается снизить зарплату или социальные гарантии, то он должен доказать, что находится в кризисе, показать план действий и рассказать, на чем сам стал экономить»,— рассказал Андрей Ветлужских на встрече с журналистами.

Профсоюзный лидер указал на рекордно низкую безработицу в Свердловской области — на бирже занятости числится 8,7 тыс. человек при 37 тыс. вакансий. «Самый масштабный кризис мы наблюдали в 2008 году. Тогда около 100 тыс. человек было на бирже, около 50 тыс. человек перевели на сокращенный рабочий день, еще 50 тыс. человек — в отпуска без содержания»,— напомнил Андрей Ветлужских.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога признал, что «не все, конечно, так гладко, как хотелось бы, все-таки санкции, ограничения». Но, по его словам, находятся новые пути развития. «Нет проблем тогда, когда ты ничего не делаешь. А когда ты пытаешься найти какие-то пути решения, заменить западных производителей, требуется немножко времени»,— пояснил господин Жога.

Как прошел 2025 год для уральской промышленности — в материале «От спада к росту»

Николай Яблонский