Андрея Ветлужских переизбрали главой профсоюзов Свердловской области

Более 160 делегатов, участвовавших в конференции Федерации профсоюзов Свердловской области, единогласно проголосовали за переизбрание Андрея Ветлужских на пост председателя организации. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ветлужских переизбран на пост главы Федерации профсоюзов Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Ветлужских переизбран на пост главы Федерации профсоюзов Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Андрея Ветлужских, с 2020 по 2024 года юридические службы профсоюзов выявили более 52,7 тыс. случаев нарушений законодательства о труде, из которых большая часть (около 46,6 тыс.) были устранены по требованию профсоюзов. Также взыскано около 1,5 млн руб. заработной платы по представлениям правовых инспекторов профсоюзов, результатам проверок работодателей и решениям судов. «Экономическая эффективность за отчетный период от всех форм правозащитной работы профсоюзов Свердловской области составила около 3,3 млн руб.»,— добавили в организации.

Выступивший перед делегатами председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев отметил, что свердловские профсоюзы взаимодействуют с социальными партнерами, уделяют внимание повышению престижа рабочих профессий, профориентации молодежи, решению кадровых задач.

Андрею Ветлужских 63 года. Опыт его работы в профсоюзной сфере составляет больше 40 лет. Впервые он возглавил Федерацию профсоюзов Свердловской области в 2006 году, в 2010 году был переизбран на второй срок, в 2015 году — на третий. С 2016 по 2021 года был депутатом Государственной думы от «Единой России». Как заявлял господин Ветлужских в 2016 году, он продолжал работать в Федерации на «общественных началах».

Анастасия Таначева