От бывшего мэра до депутатов и судьи

Начало года ознаменовалось плотным потоком сообщений правоохранительных органов о новых коррупционных делах в Краснодарском крае. Обзор коррупционных историй по итогам первого месяца 2026 года — в материале «Ъ-Кубань».

Эх, дороги…

20 января стало известно о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева и двух его заместителей. Сообщалось, что чиновника задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, на Кубани в сфере дорожного строительства более 10 лет действовали криминальные схемы, за это время из бюджета были похищены несколько миллиардов рублей.

«Ъ» выяснил, что правоохранители выявили многочисленные нарушения при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог на Кубани.

Неделю спустя ТАСС сообщил, что Алексей Переверзев освобожден из-под стражи после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. После этого арест был заменен ему на подписку о невыезде. По данным «Ъ», он полностью признал вину и дал подробные показания о противоправных действиях должностных лиц.

Земля, квартиры и дома

Генпрокуратура подала в Центральный суд Сочи антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества Анатолия Вороновского (с 2016 года он занимал должность министра транспорта, затем — вице-губернатора региона, до недавнего времени был депутатом Госдумы), Андрея Дорошенко (в недавнем прошлом депутат Заксобрания края, а затем — Госдумы), Александра Карпенко (депутат ЗСК, а до этого — глава Союза дорожников Кубани) и еще почти трех десятков граждан, тем или иным образом связанных с дорожно-ремонтными организациями.

В иске раскрываются подробности претензий правоохранителей к депутатам. В частности, господину Вороновскому в вину вменяется то, что он якобы распределял государственные и муниципальные контракты не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга компаний, от которых якобы требовал «откаты» без которых, как считают правоохранители, получить контракты было невозможно.

Генпрокуратура требует изъять у ответчиков десятки земельных участков, квартир и домов в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике, доли ответчиков в различных компаниях, средства на их счетах и ценные бумаги. В частности, заявлено требовании об обращении в доход РФ 19 предприятий, деятельность большинства из которых связана с дорожным строительством.

Многое неясно

Резонанс вызвало задержание в конце января Анны Миньковой, покинувшей вице-губернаторский пост осенью 2025 года и вернувшейся на свою прежнюю должность директора краевой телерадиокомпании «Кубань 24».

Подробностей предъявленных к ней претензий мало. Известно лишь, что госпожа Минькова была задержана в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело заведено на основании материалов управления регионального УФСБ. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Знали б меру — жили б в Сочи

Хостинский суд Сочи удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывшего главы города-курорта, а до этого вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 млрд руб. Помимо экс-мэра, ответчиками по делу выступили его супруга Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, автономная некоммерческая организация «Мир детства», четыре коммерческие структуры, а также ряд граждан.

По мнению надзорного ведомства, попавшее в иск имущество, было приобретено на средства, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства.

Всего по решению суда в пользу РФ отошли 77 объектов недвижимости в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, коллекция редких вин стоимостью около 7,7 млн руб., ювелирные изделия и почти два десятка наручных часов, цена отдельных экземпляров которых сопоставима со стоимостью жилья в столице.

В пользу РФ обращены складские комплексы, земельные участки, машино-место и десять дорогостоящих автомобилей. Отдельно прокуратура заявила требование о взыскании денежных средств в размере более 215 млн руб. в качестве эквивалента имущества, отчужденного до начала судебного разбирательства.

Супруги Копайгородские, участвовавшие в процессе с помощью видеосвязи из СИЗО в Москве, с иском не согласились. Во время прений сторон жена экс-мэра заявила, что ее доходы имеют «абсолютно законный» источник происхождения. Янина Копайгородская сказала, что ее средства «никогда не принадлежали» супругу, который в период работы в администрации Сочи «зарекомендовал себя как ответственный градостроитель».

Игры по-крупному

Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России и экс-председателю совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и бывшему первому вице-спикеру Заксобрания Кубани (до 2011 года) Ахмеду Билалову вменяют причастность к хищению 200 млн долларов, выделенных Сбербанком на строительство олимпийских объектов в Сочи, сообщил «Ъ». Господин Билалов заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ахмед Билалов до февраля 2013 года возглавлял АО «Курорты Северного Кавказа» и занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России. Его брат Магомед Билалов был заместителем председателя правления компании «Красная Поляна», являвшейся подрядчиком в строительстве ряда олимпийских объектов. При этом ее реальным собственником федеральные чиновники называли Ахмеда Билалова.

Имя Ахмеда Билалова связано со скандалом, когда из-за отставания от графика и более чем четырехкратного превышения изначального бюджета строительства он был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны посетившего стройку в 2013 году президента РФ Владимира Путина. Завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился своих постов.

В 2013 году МВД России возбудило уголовное дело в отношении братьев Билаловых. Им заочно было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Тогда дело так и не было передано в суд. По последним данным, господин Билалов может находиться на территории США.

Активы ушли в казну

Октябрьский суд Краснодара 30 января удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, возглавлявшего судебную систему республики с 1998 по 2019 год. Имущество изъято также у его родственников и аффилированных лиц (всего ответчиками стали 42 гражданина и 2 организации). Решение обращено к немедленному исполнению. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В доход РФ отошли 100% долей и акций сельхозкомпаний АО «Марьинское», ООО «Агро-Юг», ООО «Колосс», строительной компании ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперской организации ООО «Диво». Также в казну передано 469 земельных участков, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, 8 особняков и 9 квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве. Помимо этого с ответчиков взыскано 3 млрд руб., полученных от реализации принадлежавшего им имущества.

Изъятие было обосновано тем, что Аслан Трахов и его сын Рустем Трахов, который долгие годы занимал должность председателя Прикубанского суда Краснодара, не соблюдали запреты и обязанности, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Они оформляли имущество на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц, что позволяло им избегать их декларирования.

В конце минувшего года аналогичный иск к клану Траховых удовлетворил Волжский городской суд Волгоградской области. Тогда государству отошли их активы стоимостью более 2,5 млрд руб., в том числе более 160 объектов недвижимости в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Сообщалось, что ответчики согласились с требованиями прокуратуры и признали, что использовали служебное положение в личных целях.

В конце августа 2025 года «Ъ» писал об аресте дочери Аслана Трахова — Сусаны Коблевой, которая подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). До этого были заключены под стражу ее бывший супруг Каплан Коблев, а также предприниматели Алексей Еремышко и Александр Агеев, которые также фигурируют в антикоррупционном иске Генпрокуратуры.

При исполнении оборонзаказа

Арестовано имущество экс-заместителя начальника Новороссийского строительного управления ФГУП «Главное управление специального строительства» Дмитрия Таксиди на сумму свыше 170 млн руб. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СКР. Бывший замруководителя обвинен в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Следствие установило, что в 2021 году между государственным заказчиком и ФГУП «Главное управление специального строительства» заключен многомиллионный договор субподряда на строительно-монтажные работы в Новороссийске. По версии правоохранителей, господин Таксиди в 2021-2022 годах, злоупотребляя своими должностными полномочиями, заключил вне конкурса договор на проведение строительных работ с коммерческой организацией и якобы получил от ее представителя крупную взятку за покровительство при выполнении договора.

Сообщается, что в итоге условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. По ходатайству военного следователя суд избрал Таксиди меру пресечения в виде заключения под стражу.

Не пренебрегая малым

Крайсуд в конце января по антикоррупционному иску прокуратуры изъял в доход РФ квартиру, принадлежавшую бывшему вице-мэру Краснодара Кириллу Мавриди и его отцу. Речь идет об объекте в краевом центре площадью 183 кв. м. Это решение инстанция объяснила не представлением сведений, подтверждающих приобретение жилья на законные доходы.

Параллельно Краснодарский краевой суд пересматривает уголовное дело господина Мавриди. Ему вменяют то, что декабре 2020 года, еще работая в депстрое края, он получал взятки от подрядчиков по госконтрактам и направлял эти средства на закупку новогодних подарков для коллег из других ведомств. Экс-чиновник признал свою вину лишь в том, что допустил практику сбора средств на подарки, но заявил, что лично себе ничего не оставлял.

Первомайский суд Краснодара переквалифицировал его обвинение в мошенничестве на превышение должностных полномочий. Господин Мавриди получил обвинительный приговор, но был освобожден от наказания с учетом срока, отбытого в СИЗО. Однако кассационный суд велел пересмотреть дело, указав на незаконность переквалификации.

Тоже что-то назревает

20 января ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах сообщил о проведении обыска в кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко.

По данным собеседника агентства, обыск был связан с нарушениями, выявленными при строительстве социального объекта стоимостью около 2 млрд руб. в рамках нацпроекта «Демография».

Официально следственные органы сообщения о возбуждении в отношении муниципального чиновника уголовного дела не делали. Но на следующий день краевая прокуратура опубликовала релиз о его отставке.

В сообщении говорилось, что глава был снят с должности по инициативе надзорного ведомства в связи с утратой доверия по итогам проверки соблюдения им антикоррупционного законодательства. Проверяющие пришли к выводу, что чиновник представил недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также не принимал меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности.

21 января решением совета округа на основании соответствующего заявления губернатора края глава муниципалитета был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Параллельно в Геленджикском суде сейчас рассматривается иск прокуратуры к господину Бондаренко и некоторым членам его семьи, связанный с элитным поселком «Маяк» в Кабардинке. Ответчиками по делу вместе с ними выступают родственники ряда влиятельных в регионе персон. Прокуратура считает, что господин Бондаренко вместе с некоторыми другими лицами нарушил закон при распределении прав на эти земли. Однако чиновник опроверг эти претензии, заявив, что все сделки были законными.

Андрей Петров