Главные новости к утру 1 февраля

Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной станет лишь первым шагом урегулирования конфликта, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

Электроснабжение в Мурманске и Североморске полностью восстановлено, работы по возобновлению подачи отопления продолжаются, сообщил губернатор Андрей Чибис.

У пациента подмосковной больницы заподозрили оспу обезьян.

На Камчатке 10 человек пострадали при падении вахтового автобуса с моста.

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале переговоров по поводу Гренландии.