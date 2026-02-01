Электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановлено

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что электроснабжение в Мурманске и Североморске полностью восстановлено. Работы по возобновлению подачи отопления продолжаются.

«Параллельно продолжаются работы по установке постоянных опор линии электропередачи. Три опоры уже установлены, четвертая полностью готова, но из-за погодных условий монтаж временно приостановлен»,— добавил господин Чибис в Telegram-канале.

23 января Мурманск и Североморск из-за обрушения опор линии электропередачи (ЛЭП) остались без электричества, отопления и горячей воды. Восстановление подачи электричества заняло четыре дня. Днем 31 января часть жителей двух городов вновь остались без электричества.