Уитакер: мирное соглашение станет первым этапом завершения конфликта на Украине

Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной станет лишь первым шагом в урегулировании конфликта, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня»,— сказал господин Уитакер в интервью Fox News.

Ранее посол США при НАТО сообщил, что в ближайшие «недели или дни» станет известно, смогут ли Россия и Украина найти компромиссное решение по вопросу территорий.