Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, стороны придерживаются одних позиций «по многим вещам».

«Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. 22 января прошли переговоры президента США и генсека НАТО Марка Рютте. По информации Axios, они обсудили возможное соглашение по Гренландии, которое позволит Соединенным Штатам усилить военное присутствие на острове и получить привилегии при добыче полезных ископаемых.

