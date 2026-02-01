В подмосковной больнице у пациента заподозрили оспу обезьян

В Домодедовскую больницу в Подмосковье госпитализирован пациент с предварительным диагнозом оспа обезьян. Там уточнили, что совместно с Роспотребнадзором проводятся изоляционные мероприятия.

«Диагноз "оспа обезьян" — предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза»,— написано в сообщении больницы в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что в Домодедовскую больницу госпитализировали двух жителей Одинцовского округа Подмосковья — пациента с жалобами на сыпь и высокую температуру, а также человека, с которым он контактировал.