Тысячи человек вышли на протесты в США против действий ICE

Тысячи жителей США вышли на протесты в Миннеаполисе и по всей стране. Они требуют прекращения работы Иммиграционной таможенной службы (ICE) в Миннесоте. Об этом сообщает CBS News.

В Миннеаполисе демонстранты прошли к площади Government Plaza между зданием мэрии и правительственным центром округа Хеннепин. Участники протестов, в том числе студенты и преподаватели, призвали губернатора Миннесоты Тима Уолза помочь семьям, пострадавшим от рейдов ICE.

Протесты должны продлиться до конца 1 февраля, передает The New York Times. Демонстрации начались после того, как Минюст США объявил о начале федерального расследования убийства агентом ICE жителя Миннесоты Алекса Претти.

Федеральный иммиграционный агент застрелил Алекса Претти 24 января. По версии властей США, мужчина хотел «устроить бойню среди сотрудников правоохранительных органов». В начале января сотрудник миграционной и таможенной полиции США застрелил другую жительницу Миннеаполиса — Рене Гуд. Она, по данным следствия, пыталась на машине наехать на агентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прилетело из Миннеаполиса».