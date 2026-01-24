Власти США назвали причину выстрела полицейского в жителя Миннеаполиса

Сотрудник правоохранительных органов США выстрелил в жителя Миннеаполиса, так как «опасался за свою жизнь, а также за жизнь и безопасность своих коллег». Об этом заявила пресс-служба министерства внутренней безопасности США. Медики сразу оказали помощь 37-летнему мужчине, но он умер на месте, следует из заявления.

Инцидент произошел в 9:05 (18:05 мск). Полицейские проводили операцию по розыску нелегального мигранта. К ним приблизился мужчина, вооруженный полуавтоматическим пистолетом калибра 9 мм. «Сотрудники попытались разоружить подозреваемого, но вооруженный подозреваемый оказал яростное сопротивление»,— утверждается в заявлении ведомства.

В министерстве считают, что мужчина хотел «устроить бойню среди сотрудников правоохранительных органов». У него не было удостоверения личности, добавили в ведомстве. После этого на место происшествия пришли около 200 человек. Они устроили беспорядки и стали нападать на полицейских, утверждают в министерстве внутренней безопасности. Сотрудники правоохранительных органов «приняли меры по контролю толпы», следует из пресс-релиза.

7 января сотрудник миграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. После этого по всей стране прошли протесты. Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE.