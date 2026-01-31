Госавтоинспекция Дона предупредила водителей об ухудшении погодных условий

К вечеру 31 января в Ростовской области ожидается понижение температуры, а 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега, что может привести к образованию скользких участков и ухудшению видимости. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

«На территории Ростовской области в настоящее время сохраняется плюсовая температура, наблюдаются осадки в виде дождя. Мокрое дорожное покрытие уже требует от участников движения повышенного внимания»,— подчеркнули в ГАИ.

В связи с ожидаемым ухудшением на Дону погодных условий представители дорожной полиции напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД. Так, водителям необходимо выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, строго выполнять правила расположения транспортных средств на проезжей части, использовать зимние шины. Отдельно полицейские порекомендовали водителям грузовиков при выпадении осадков применять цепи противоскольжения.

Пешеходов сотрудники ГАИ попросили быть внимательными, использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только в установленных для этого местах.

Ефим Мартов