За два года в Кабардино-Балкарии из аварийных домов переселили 377 семей

За последние два года в Кабардино-Балкарской Республике из девяти аварийных домов переселили 377 семей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Казбек Коков. Он напомнил, что в апреле 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов подчеркнул чрезвычайную важность программа расселения аварийного жилья.

По словам главы КБР, сегодня, 31 января в администрации Нальчика, состоялось вручение 124-х сертификатов на новые квартиры семьям, которые проживали в аварийном доме коммунального типа по ул. Кадырова. Новое жилье находится в многоквартирном доме ЖК «Ленинград» по ул. Кабардинской в активно развивающемся в столице региона микрорайоне «Искож».

Казбек Коков отметил, что событие произошло при поддержке Фонда развития территорий по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2022-2030 годах».

В новые квартиры обладатели сертификатов смогут заселиться после оформления всех документов.

Ефим Мартов