Дочь Тутберидзе стала знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

Знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии будет фигуристка Диана Дэвис, дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщила пресс-служба олимпийского комитета Грузии.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Вместе с Дэвис флаг страны на церемонии открытия Игр понесет Лука Берулава. На церемонии закрытия знаменосцами от Грузии будут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.

Диана Дэвис выступает вместе с Глебом Смолкиным. На Олимпиаде-2022 в Пекине они представляли Россию. С 2023 года пара выступает за Грузию.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится на стадионе San Siro. На предстоящие Игры отправится одна из самых малочисленных отечественных команд за всю историю — всего 13 спортсменов.

