Объективная Кортина

Олимпийские игры 2026 года, которые откроются 6 февраля на легендарном стадионе San Siro, пройдут главным образом в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом география соревнований включает также спортивные кластеры в других северных регионах Италии: долинах Вальтеллина и Валь-ди-Фьемме. Подавляющее большинство объектов существуют давно и уже принимали крупные международные состязания, в частности Олимпиаду 1956 года и Универсиаду 2013 года. Закрытие примет античный амфитеатр «Арена ди Верона». Подробнее о каждом из объектов предстоящих Игр — в материале “Ъ”.

Фото: Getty Images Стадион San Siro в Милане

Кластер Милан

1. Стадион San Siro Год постройки: 1926 Мероприятия: церемония открытия Вместимость: 75,8 тыс. зрителей Один из самых знаменитых футбольных стадионов мира, дни которого уже сочтены (его снесут в ближайшие годы), в год своего столетия примет церемонию открытия Олимпиады. Для San Siro, видевшего два чемпионата мира и один чемпионат Европы по футболу, четыре финала главного клубного еврокубка и десятки концертов мировых звезд вроде Боба Дилана, Дэвида Боуи, The Rolling Stones, церемония открытия станет очередным грандиозным мероприятием.

2. Арена Santa Giulia Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арена Santa Giulia в Милане

Фото: Luca Bruno / AP Год постройки: 2026 Соревнования: хоккей (включая медальные матчи) Вместимость: 11,8 тыс. зрителей (изначально планировалось 16 тыс.) Единственный строившийся с нуля объект грядущих Игр стал и самым многострадальным. Степень его готовности до сих пор неясна. В середине января, когда на арене проводили первые матчи (честь тестировать стадион выпала Кубку Италии по хоккею), о положении дел докладывал корреспондент The Athletic Крис Джонстон. «Перечислить все, что еще предстоит завершить, было бы невозможно»,— писал он, указывая прежде всего на состояние основного и тренировочного льда, а также на недостроенные раздевалки. Руководители Национальной хоккейной лиги, игроки которой должны вернуться на Олимпиаду после 12-летнего перерыва, предупреждали организаторов, что готовы отказаться от участия, если лед будет признан непригодным для игры. Однако катастрофы, видимо, все же удастся избежать, и олимпийский турнир пройдет с лучшими хоккеистами планеты.

3. Арена Rho Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арена Rho в Милане

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images Год постройки: 2000 Соревнования: хоккей, конькобежный спорт Вместимость: 5,8 тыс. зрителей для хоккейных матчей, 7,5 тыс.— для соревнований по конькобежному спорту Один из временных олимпийских объектов — ледовый парк в пригороде Милана Ро — будет оборудован на территории выставочного центра Fiera Milano. В 2015 году он стал местом проведения «Экспо». Здесь разыграют награды конькобежцы. Для хоккеистов эта арена будет носить статус вспомогательной: на ней пройдут некоторые матчи группового этапа и один четвертьфинал.

4. Ледовая арена в Милане Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледовая арена в Милане

Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images Год постройки: 1990 Соревнования: фигурное катание, шорт-трек Вместимость: 11,5 тыс. зрителей Эта арена, в неолимпийский период носящая название Forum di Milano, принимала самые разные спортивные состязания, среди которых чемпионаты мира по хоккею, фигурному катанию, волейболу, боксу и кендо, теннисные турниры и живые шоу World Wrestling Entertainment. Но главным образом она известна как домашняя площадка миланской «Олимпии», одной из наиболее успешных баскетбольных команд страны. В 2014 году здесь проходил «Финал четырех» Евролиги — главного баскетбольного турнира Старого Света.

Кластер Кортина-д’Ампеццо

1. Горнолыжный центр Tofane Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горнолыжный центр Tofane в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters Год постройки: 1956 Соревнования: горнолыжный спорт Вместимость: 7 тыс. зрителей Длина: 2,56 км Перепад высот: 750 м Одна из культовых трасс, на которой ежегодно проходят этапы женского Кубка мира по горнолыжному спорту, была открыта 70 лет назад, к прошлой зимней Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо. В 2021 году центр, названный в честь Ле-Тофане, одного из самых значительных массивов в Восточных Доломитовых Альпах, принимал чемпионат мира.

2. Биатлонный стадион в Антерсельве Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биатлонный стадион в Антерсельве

Фото: Claudia Greco / Reuters Год постройки: 1971 Соревнования: биатлон Вместимость: 19 тыс. зрителей Открытый 55 лет назад биатлонный стадион в Антерсельве, у австрийской границы, расположен на высоте 1600 м, недалеко от одноименного озера. Он регулярно принимает один из этапов Кубка мира (при этом часто является самой высокогорной точкой цикла), шесть раз на нем проводились чемпионаты мира.

3. Олимпийский ледовый стадион Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийский ледовый стадион в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters Год постройки: 1955 Соревнования: керлинг Вместимость: 3 тыс. зрителей Ледовый стадион в Кортине, на котором состоится турнир по керлингу, тоже наследие Олимпиады-1956. Правда, за семь десятков лет его профиль претерпел серьезные изменения. Тогда он был одним из центральных объектов: здесь проходили церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию и некоторые хоккейные матчи — кстати, под открытым небом, крышу арена получила позже. В таком виде — без крыши — сооружение можно увидеть в двенадцатом фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз». На катке британский агент даже становится жертвой покушения: он эффектно отражает вероломное нападение трех мужчин в хоккейной форме, избавляясь от последнего из наемников с помощью ледозаливочной машины.

4. Санно-бобслейный центр Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санно-бобслейный центр в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters Год постройки: 2025 (возведен на месте трассы Эудженио Монти, введенной в эксплуатацию в 1923 году и закрытой в 2008-м) Соревнования: бобслей, скелетон, санный спорт Вместимость: 5,5 тыс. зрителей На этой трассе в Кортина-д’Ампеццо тоже снимались некоторые экшен-сцены «Только для твоих глаз». С ней связана и трагичная история: во время съемок одного из эпизодов бондианы погиб каскадер Паоло Ригон. Правда, теперь ее больше нет. С открытия в 1923 году носивший имя двукратного чемпиона Гренобля-1968 и девятикратного чемпиона мира по бобслею Эудженио Монти трек долго входил в календарь международных состязаний, пережил четыре реновации, но в 2008-м все-таки был признан не соответствующим современным требованиям и закрыт. С возведением на месте «старушки» новой трассы возникли проблемы: она оказался дороже, чем прогнозировалось сначала. На каком-то этапе от невыгодного проекта отказались, заявив, что медали по бобслею, скелетону и санному спорту будут разыгрываться в другой стране. Однако в итоге все срослось: строительство завершилось в ноябре.

Кластер Вальтеллина

1. Горнолыжный центр Stelvio Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горнолыжный центр Stelvio в Бормио

Фото: Denis Balibouse / Reuters Год постройки: 1985 Соревнования: горнолыжный спорт, ски-альпинизм Вместимость: 7 тыс. зрителей Длина: 3,44 км Перепад высот: 1023 м С максимальным уклоном в 32 градуса склон Стельвио считается одним из самых сложных в мире. Помимо соревнований по горнолыжному спорту, которые трасса, включенная в календарь Кубка мира, принимает постоянно, здесь пройдут и состязания по ски-альпинизму. Этот вид, сочетающий элементы горных и беговых лыж, возник относительно недавно, в 1990-х годах. В 2020 году он добрался до юношеской Олимпиады, а теперь дебютирует и на «взрослой».

2. Сноупарк в Ливиньо Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сноупарк в Ливиньо

Фото: Yara Nardi / Reuters Временный объект Соревнования: сноубординг, лыжный фристайл Вместимость: 2 тыс. зрителей для сноубординга, 8,4 тыс.— для фристайла Снежный парк в Ливиньо — на курорте, который иногда называют «Малым Тибетом»,— станет еще одним временным объектом предстоящей Олимпиады. В декабре его состояние обеспокоило президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Юхана Элиаша. Он отметил «необъяснимые задержки» в подготовке трасс, заявив, что «итальянское правительство не выделило никаких средств» и теперь «организаторы едва сводят концы с концами». Правда, скандал быстро сошел на нет: успокоил Элиаша мэр Ливиньо Ремо Галли, показавший видео со «стреляющими» «снежными пушками».

3. Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо

Фото: Claudia Greco / Reuters Год постройки: 2024 Соревнования: лыжный фристайл Вместимость: 3 тыс. зрителей Фигурировал в том скандале и Парк воздушных трюков и могула Ливиньо, который привлекает фристайлеров со всего мира. Он был адаптирован под требования Олимпийских игр. В прошлом году ему доверили принимать финальный этап Кубка мира по фристайлу.

Кластер Валь-ди-Фьемме

1. Стадион для прыжков с трамплина в Предаццо Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион для прыжков с трамплина в Предаццо

Фото: Claudia Greco / Reuters Год постройки: 1988 Соревнования: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье Вместимость: 5 тыс. зрителей Первый трамплин в Предаццо появился еще в середине 1930-х годов. Долго он управлялся местными клубами. С конца 1970-х годов там проводились профессиональные соревнования под эгидой FIS. А этот стадион был построен после того, как регион получил право проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта 1991 года. С тех пор арена еще дважды принимала мировые первенства и время от времени входила в календарь Кубка мира. Именно здесь базируется сборная Италии по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

2. Лыжный стадион в Тезеро Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лыжный стадион в Тезеро

Фото: Claudia Greco / Reuters Год постройки: 1990 Соревнования: лыжные гонки, лыжное двоеборье Вместимость: 15 тыс. зрителей Стадион для лыжных гонок в Тезеро расположен на высоте 850 м над уровнем моря. Он был построен к тому же самому мировому первенству 1991 года и с тех пор, как и его сосед, еще дважды становился площадкой проведения чемпионатов мира. С 2007 года он стал одной из точек многодневки «Тур де Ски».

Верона

Арена ди Верона Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арена ди Верона

Фото: Ciro De Luca / Reuters Год постройки: около 30 г. н. э. Мероприятия: церемония закрытия Вместимость: 22 тыс. зрителей Чего только не видела Арена ди Верона за почти два тысячелетия своего существования. Она становилась участницей войн и площадкой, на которой насмерть бились гладиаторы. На ней мучили и казнили неверных, баталиями «чемпионов» решали судебные споры. Арена страдала от нескольких сильных и одного катастрофически сильного землетрясения — 1117 года, превратившего амфитеатр в карьер, где добывали мрамор для других сооружений. На закате эпохи Средневековья одну половину арены закрыли, а в другую селили проституток. Но она расцвела вновь в эпоху Возрождения, когда лучшие архитекторы стремились поучаствовать в ее реставрации. И снова зрелища. Сюда съезжались рыцари из разных стран. Сюда местные жители приходили, чтобы изумиться самому факту существования экзотических для региона животных, вроде носорогов, или насладиться более привычными забавами: скачками, велосипедными гонками. Здесь за охотой на быков наблюдал покоривший Верону Наполеон Бонапарт, принимал участие в лотерее австрийский император Фердинанд I. Сегодня Арена ди Верона известна прежде всего как дом всемирно известного оперного фестиваля. Но не обошел амфитеатр стороной и спорт в современном понимании слова. На ней четырежды завершалась веломногодневка Giro d’Italia, а на излете холодной войны игрался товарищеский матч волейбольных сборных СССР и США. Теперь пройдет и церемония закрытия Олимпийских игр.