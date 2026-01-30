Объективная Кортина

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Олимпийские игры 2026 года, которые откроются 6 февраля на легендарном стадионе San Siro, пройдут главным образом в Милане и Кортина-д’Ампеццо. При этом география соревнований включает также спортивные кластеры в других северных регионах Италии: долинах Вальтеллина и Валь-ди-Фьемме. Подавляющее большинство объектов существуют давно и уже принимали крупные международные состязания, в частности Олимпиаду 1956 года и Универсиаду 2013 года. Закрытие примет античный амфитеатр «Арена ди Верона». Подробнее о каждом из объектов предстоящих Игр — в материале “Ъ”.

Стадион San Siro в Милане

Стадион San Siro в Милане

Фото: Getty Images

Стадион San Siro в Милане

Фото: Getty Images

Кластер Милан

1. Стадион San Siro

Год постройки: 1926

Мероприятия: церемония открытия

Вместимость: 75,8 тыс. зрителей

Один из самых знаменитых футбольных стадионов мира, дни которого уже сочтены (его снесут в ближайшие годы), в год своего столетия примет церемонию открытия Олимпиады. Для San Siro, видевшего два чемпионата мира и один чемпионат Европы по футболу, четыре финала главного клубного еврокубка и десятки концертов мировых звезд вроде Боба Дилана, Дэвида Боуи, The Rolling Stones, церемония открытия станет очередным грандиозным мероприятием.

2. Арена Santa Giulia

Арена Santa Giulia в Милане

Арена Santa Giulia в Милане

Фото: Luca Bruno / AP

Арена Santa Giulia в Милане

Фото: Luca Bruno / AP

Год постройки: 2026

Соревнования: хоккей (включая медальные матчи)

Вместимость: 11,8 тыс. зрителей (изначально планировалось 16 тыс.)

Единственный строившийся с нуля объект грядущих Игр стал и самым многострадальным. Степень его готовности до сих пор неясна. В середине января, когда на арене проводили первые матчи (честь тестировать стадион выпала Кубку Италии по хоккею), о положении дел докладывал корреспондент The Athletic Крис Джонстон. «Перечислить все, что еще предстоит завершить, было бы невозможно»,— писал он, указывая прежде всего на состояние основного и тренировочного льда, а также на недостроенные раздевалки. Руководители Национальной хоккейной лиги, игроки которой должны вернуться на Олимпиаду после 12-летнего перерыва, предупреждали организаторов, что готовы отказаться от участия, если лед будет признан непригодным для игры. Однако катастрофы, видимо, все же удастся избежать, и олимпийский турнир пройдет с лучшими хоккеистами планеты.

3. Арена Rho

Арена Rho в Милане

Арена Rho в Милане

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Арена Rho в Милане

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Год постройки: 2000

Соревнования: хоккей, конькобежный спорт

Вместимость: 5,8 тыс. зрителей для хоккейных матчей, 7,5 тыс.— для соревнований по конькобежному спорту

Один из временных олимпийских объектов — ледовый парк в пригороде Милана Ро — будет оборудован на территории выставочного центра Fiera Milano. В 2015 году он стал местом проведения «Экспо». Здесь разыграют награды конькобежцы. Для хоккеистов эта арена будет носить статус вспомогательной: на ней пройдут некоторые матчи группового этапа и один четвертьфинал.

4. Ледовая арена в Милане

Ледовая арена в Милане

Ледовая арена в Милане

Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images

Ледовая арена в Милане

Фото: Francesco Scaccianoce / Getty Images

Год постройки: 1990

Соревнования: фигурное катание, шорт-трек

Вместимость: 11,5 тыс. зрителей

Эта арена, в неолимпийский период носящая название Forum di Milano, принимала самые разные спортивные состязания, среди которых чемпионаты мира по хоккею, фигурному катанию, волейболу, боксу и кендо, теннисные турниры и живые шоу World Wrestling Entertainment. Но главным образом она известна как домашняя площадка миланской «Олимпии», одной из наиболее успешных баскетбольных команд страны. В 2014 году здесь проходил «Финал четырех» Евролиги — главного баскетбольного турнира Старого Света.

Кластер Кортина-д’Ампеццо

1. Горнолыжный центр Tofane

Горнолыжный центр Tofane в Кортина-д’Ампеццо

Горнолыжный центр Tofane в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Горнолыжный центр Tofane в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Год постройки: 1956

Соревнования: горнолыжный спорт

Вместимость: 7 тыс. зрителей

Длина: 2,56 км

Перепад высот: 750 м

Одна из культовых трасс, на которой ежегодно проходят этапы женского Кубка мира по горнолыжному спорту, была открыта 70 лет назад, к прошлой зимней Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо. В 2021 году центр, названный в честь Ле-Тофане, одного из самых значительных массивов в Восточных Доломитовых Альпах, принимал чемпионат мира.

2. Биатлонный стадион в Антерсельве

Биатлонный стадион в Антерсельве

Биатлонный стадион в Антерсельве

Фото: Claudia Greco / Reuters

Биатлонный стадион в Антерсельве

Фото: Claudia Greco / Reuters

Год постройки: 1971

Соревнования: биатлон

Вместимость: 19 тыс. зрителей

Открытый 55 лет назад биатлонный стадион в Антерсельве, у австрийской границы, расположен на высоте 1600 м, недалеко от одноименного озера. Он регулярно принимает один из этапов Кубка мира (при этом часто является самой высокогорной точкой цикла), шесть раз на нем проводились чемпионаты мира.

3. Олимпийский ледовый стадион

Олимпийский ледовый стадион в Кортина-д’Ампеццо

Олимпийский ледовый стадион в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Олимпийский ледовый стадион в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Год постройки: 1955

Соревнования: керлинг

Вместимость: 3 тыс. зрителей

Ледовый стадион в Кортине, на котором состоится турнир по керлингу, тоже наследие Олимпиады-1956. Правда, за семь десятков лет его профиль претерпел серьезные изменения. Тогда он был одним из центральных объектов: здесь проходили церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию и некоторые хоккейные матчи — кстати, под открытым небом, крышу арена получила позже. В таком виде — без крыши — сооружение можно увидеть в двенадцатом фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз». На катке британский агент даже становится жертвой покушения: он эффектно отражает вероломное нападение трех мужчин в хоккейной форме, избавляясь от последнего из наемников с помощью ледозаливочной машины.

4. Санно-бобслейный центр

Санно-бобслейный центр в Кортина-д’Ампеццо

Санно-бобслейный центр в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Санно-бобслейный центр в Кортина-д’Ампеццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Год постройки: 2025 (возведен на месте трассы Эудженио Монти, введенной в эксплуатацию в 1923 году и закрытой в 2008-м)

Соревнования: бобслей, скелетон, санный спорт

Вместимость: 5,5 тыс. зрителей

На этой трассе в Кортина-д’Ампеццо тоже снимались некоторые экшен-сцены «Только для твоих глаз». С ней связана и трагичная история: во время съемок одного из эпизодов бондианы погиб каскадер Паоло Ригон. Правда, теперь ее больше нет. С открытия в 1923 году носивший имя двукратного чемпиона Гренобля-1968 и девятикратного чемпиона мира по бобслею Эудженио Монти трек долго входил в календарь международных состязаний, пережил четыре реновации, но в 2008-м все-таки был признан не соответствующим современным требованиям и закрыт. С возведением на месте «старушки» новой трассы возникли проблемы: она оказался дороже, чем прогнозировалось сначала. На каком-то этапе от невыгодного проекта отказались, заявив, что медали по бобслею, скелетону и санному спорту будут разыгрываться в другой стране. Однако в итоге все срослось: строительство завершилось в ноябре.

Кластер Вальтеллина

1. Горнолыжный центр Stelvio

Горнолыжный центр Stelvio в Бормио

Горнолыжный центр Stelvio в Бормио

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Горнолыжный центр Stelvio в Бормио

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Год постройки: 1985

Соревнования: горнолыжный спорт, ски-альпинизм

Вместимость: 7 тыс. зрителей

Длина: 3,44 км

Перепад высот: 1023 м

С максимальным уклоном в 32 градуса склон Стельвио считается одним из самых сложных в мире. Помимо соревнований по горнолыжному спорту, которые трасса, включенная в календарь Кубка мира, принимает постоянно, здесь пройдут и состязания по ски-альпинизму. Этот вид, сочетающий элементы горных и беговых лыж, возник относительно недавно, в 1990-х годах. В 2020 году он добрался до юношеской Олимпиады, а теперь дебютирует и на «взрослой».

2. Сноупарк в Ливиньо

Сноупарк в Ливиньо

Сноупарк в Ливиньо

Фото: Yara Nardi / Reuters

Сноупарк в Ливиньо

Фото: Yara Nardi / Reuters

Временный объект

Соревнования: сноубординг, лыжный фристайл

Вместимость: 2 тыс. зрителей для сноубординга, 8,4 тыс.— для фристайла

Снежный парк в Ливиньо — на курорте, который иногда называют «Малым Тибетом»,— станет еще одним временным объектом предстоящей Олимпиады. В декабре его состояние обеспокоило президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Юхана Элиаша. Он отметил «необъяснимые задержки» в подготовке трасс, заявив, что «итальянское правительство не выделило никаких средств» и теперь «организаторы едва сводят концы с концами». Правда, скандал быстро сошел на нет: успокоил Элиаша мэр Ливиньо Ремо Галли, показавший видео со «стреляющими» «снежными пушками».

3. Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Год постройки: 2024

Соревнования: лыжный фристайл

Вместимость: 3 тыс. зрителей

Фигурировал в том скандале и Парк воздушных трюков и могула Ливиньо, который привлекает фристайлеров со всего мира. Он был адаптирован под требования Олимпийских игр. В прошлом году ему доверили принимать финальный этап Кубка мира по фристайлу.

Кластер Валь-ди-Фьемме

1. Стадион для прыжков с трамплина в Предаццо

Стадион для прыжков с трамплина в Предаццо

Стадион для прыжков с трамплина в Предаццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Стадион для прыжков с трамплина в Предаццо

Фото: Claudia Greco / Reuters

Год постройки: 1988

Соревнования: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье

Вместимость: 5 тыс. зрителей

Первый трамплин в Предаццо появился еще в середине 1930-х годов. Долго он управлялся местными клубами. С конца 1970-х годов там проводились профессиональные соревнования под эгидой FIS. А этот стадион был построен после того, как регион получил право проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта 1991 года. С тех пор арена еще дважды принимала мировые первенства и время от времени входила в календарь Кубка мира. Именно здесь базируется сборная Италии по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

2. Лыжный стадион в Тезеро

Лыжный стадион в Тезеро

Лыжный стадион в Тезеро

Фото: Claudia Greco / Reuters

Лыжный стадион в Тезеро

Фото: Claudia Greco / Reuters

Год постройки: 1990

Соревнования: лыжные гонки, лыжное двоеборье

Вместимость: 15 тыс. зрителей

Стадион для лыжных гонок в Тезеро расположен на высоте 850 м над уровнем моря. Он был построен к тому же самому мировому первенству 1991 года и с тех пор, как и его сосед, еще дважды становился площадкой проведения чемпионатов мира. С 2007 года он стал одной из точек многодневки «Тур де Ски».

Верона

Арена ди Верона

Арена ди Верона

Арена ди Верона

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Арена ди Верона

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Год постройки: около 30 г. н. э.

Мероприятия: церемония закрытия

Вместимость: 22 тыс. зрителей

Чего только не видела Арена ди Верона за почти два тысячелетия своего существования. Она становилась участницей войн и площадкой, на которой насмерть бились гладиаторы. На ней мучили и казнили неверных, баталиями «чемпионов» решали судебные споры.

Арена страдала от нескольких сильных и одного катастрофически сильного землетрясения — 1117 года, превратившего амфитеатр в карьер, где добывали мрамор для других сооружений. На закате эпохи Средневековья одну половину арены закрыли, а в другую селили проституток. Но она расцвела вновь в эпоху Возрождения, когда лучшие архитекторы стремились поучаствовать в ее реставрации.

И снова зрелища. Сюда съезжались рыцари из разных стран. Сюда местные жители приходили, чтобы изумиться самому факту существования экзотических для региона животных, вроде носорогов, или насладиться более привычными забавами: скачками, велосипедными гонками. Здесь за охотой на быков наблюдал покоривший Верону Наполеон Бонапарт, принимал участие в лотерее австрийский император Фердинанд I.

Сегодня Арена ди Верона известна прежде всего как дом всемирно известного оперного фестиваля. Но не обошел амфитеатр стороной и спорт в современном понимании слова. На ней четырежды завершалась веломногодневка Giro d’Italia, а на излете холодной войны игрался товарищеский матч волейбольных сборных СССР и США. Теперь пройдет и церемония закрытия Олимпийских игр.

На зимние Игры в Италии поедут 13 российских спортсменов

В сентябре 18-летняя Аделия Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Трехкратная чемпионка России обладает самым сложным техническим контентом среди всех участниц грядущей Олимпиады. Однако в текущем сезоне фигуристка ни разу не смогла приземлить четверной тулуп на соревнованиях. Если москвичка справится с этим элементом, у нее есть все шансы подняться на пьедестал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

У мужчин первым в олимпийском отборе стал 23-летний петербуржец Петр Гуменник. Программа сложнее, чем у него, на Играх будет лишь у флагмана мирового одиночного катания американца Ильи Малинина. При этом конкуренцию в борьбе за медаль россиянину составят с полдесятка фигуристов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Подающий надежды лыжник Савелий Коростелев в нынешнем сезоне дебютировал на международных соревнованиях. 22-летний уроженец Перми четырежды финишировал в топ-10, а в масс-старте на «Тур де Ски» стал четвертым. В число претендентов на медали Олимпиады двукратного чемпиона мира среди юниоров можно включить с натяжкой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Натальи Непряевой. Как и Коростелев, она проводит свой первый сезон в мировых лыжах. На Кубке мира она тоже прогрессировала от этапа к этапу. Шансы 23-летней лыжницы из Твери на медаль итальянской Олимпиады призрачные, но не нулевые

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Одна из главных медальных надежд России связана со ски-альпинизмом — только что включенным в олимпийскую программу видом. 23-летний Никита Филиппов стоял в рейтинге международной федерации на границе первой десятки. А в середине января спортсмену из Петропавловска-Камчатского покорилась первая медаль на этапах Кубка мира — бронза в спринте

Фото: Архив Никиты Филиппова

Наиболее заметные достижения горнолыжника Семена Ефимова — золото Универсиады-2019 в слаломе и бронза Универсиады-2017 в супергиганте. На Олимпиаду 29-летний москвич отправится в статусе самого возрастного спортсмена в составе скромной по численности российской сборной

Фото: Российская федерация горнолыжного спорта

За спиной 28-летней горнолыжницы Юлии Плешковой из Елизово уже есть одна Олимпиада — пекинская 2022 года. На ней обладательница двух бронзовых наград зимних Универсиад выступила в четырех дисциплинах, но ни в одной не приблизилась к подиумным местам

Фото: Harrison Hill / USA TODAY Sports / Reuters

Брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова Павел добился успехов в том же виде. В 2020 году он занял второе место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Олимпийскую лицензию 23-летний спортсмен из Дмитрова получил, будучи середняком Кубка мира

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

У 21-летней Дарьи Олесик тоже были достижения на старте карьеры: в конце прошлого десятилетия саночница из Братска становилась призером этапов Кубка мира среди юниоров. Как и Репилов, в число главных охотников за наградами итальянской Олимпиады она не входит.

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

21-летняя конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте, попав в перечень 24 лучших спортсменов в дисциплине. На одном из этапов Кубка мира уроженка Коломны выиграла старт во втором по силе дивизионе, но от борьбы за призы элитной группы была далековато.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Похожая ситуация у ее ровесницы Ксении Коржовой из Оленегорска — чемпионки России по конькобежному спорту на трех разных дистанциях. Олимпийскую лицензию она заработала в одной из них — 3000 м, взяв две медали (золото и бронзу) второго по силе дивизиона Кубка мира.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ивана Посашкова пока нельзя однозначно назвать сильнейшим российским шорт-трекистом даже на его профильной дистанции — 1000 м. Пробиться на Олимпиаду 21-летнему петербуржцу помогло 12-е место на этапе мирового тура в Монреале.

Фото: РИА Новости

Квоту в женских соревнованиях по шорт-треку выиграла 23-летняя Алена Крылова из Новоуральска, действующая чемпионка России на 500 м (именно на этой дистанции она квалифицировалась на Игры), 1000 м и в многоборье. На этапах мирового тура нынешнего сезона она занимала места не выше 21-го.

Фото: РИА Новости

