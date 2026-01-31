Судья попала в десятку

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре завершается процесс в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки в размере 500 тыс. руб. за возврат двух браконьерских лодок и невода. Обвинитель предложил назначить экс-судье десять лет лишения свободы, взяткодателю и посреднику — девять и семь лет колонии соответственно. Одновременно с судебным процессом в Краснодаре в отношении Елены Коблевой расследуется еще одно дело, в котором фигурируют уже девять эпизодов взяток.

В Краснодарском крайсуде в процессе в отношении экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой и двух ее сообщников объявлен перерыв до 9 февраля для постановления приговора. Бывшую судью Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), предпринимателя Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Накануне в суде прошли прения, обвинитель предложил назначить Елене Коблевой наказание в виде лишения свободы на десять лет в колонии общего режима. Владимир Боженко, по мнению обвинения, должен отправиться в колонию строго режима на девять лет, Николай Студеникин — на семь лет, режим отбывания наказания — общий. Каждый из подсудимых, по мнению прокурора, обязан заплатить штраф в сумме 15 млн руб.

По версии СКР, в декабре 2022 года судья Коблева получила 500 тыс. руб. за то, что она обеспечила отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода у Владимира Боженко.

Орудия лова были изъяты при расследовании дела о браконьерстве. Предприниматель Студеникин, покупавший у Боженко рыбу, договорился с судьей Коблевой о возврате конфискованного, утверждает обвинение.

Защитники подсудимых Коблевой и Боженко, как и они сами, в прениях настаивали на том, что вина в получении и передаче взятки не доказана. Подсудимые обратили внимание на то, что судьи, выносившие решения о судьбе лодок, отрицали чье-либо вмешательство в ситуацию. В последнем слове Владимир Боженко предложил его оправдать. Елена Коблева заявила, что надеется на справедливое решение суда. Николай Студеникин признал вину и просил максимально смягчить ему наказание.

В случае вынесения обвинительного приговора Елена Коблева отправится к месту отбывания наказания не сразу, а останется в следственном изоляторе для расследования еще одного дела с гораздо более серьезным объемом обвинения. В декабре 2025 года Высшая квалифколлегия судей разрешила председателю СКР Александру Бастрыкину возбудить уголовные дела в отношении госпожи Коблевой и еще четырех ростовских судей. По данным СКР, Елена Коблева причастна к получению взяток (ст. 290 УК РФ, девять эпизодов), к вынесению заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК РФ), а также к воспрепятствованию правосудию (ст. 294 УК РФ). К ответственности также привлекается Эльмира Пономарева, которая, как полагает следствие, дала взятку Елене Коблевой за назначение мировым судьей.

В конце прошлого года в Краснодаре завершился еще один громкий процесс по обвинению в коррупции ростовских судей. Экс-председатель областного суда Елена Золотарева за получение взяток приговорена к 15 годам лишения свободы, ее заместитель Татьяна Юрова — к 13 лет годам, бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко получил 6 лет, экс-начальник областного управления судебного департамента Андрей Рощевский — 8 лет лишения свободы. 22 января суд по иску Генпрокуратуры обратил в казну имущество Елены Золотаревой — деньги на сумму 136 млн руб., два автомобиля, квартиру, а также ювелирные изделия, в основном с бриллиантами, оцениваемые в 17 млн руб.

Анна Перова, Краснодар