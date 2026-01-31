Кредиты растут как на долгах

Краснодарский край занимает третье место в России по количеству выданных потребкредитов в последнем месяце прошлого года (67 тыс.) после Москвы и Санкт-Петербурга. Размер займов вырос в декабре к ноябрю на 11,3%. При этом доля отказов по кредитам на Кубани — 77,7%, что ставит регион на четвертое место в России. По итогам 11 месяцев прошлого года размер просроченной задолженности в рознице в крае составил 74,2 млрд руб. (+34% к началу года и 10,7% от общего объема задолженности в рознице). Эксперты считают, что заемщики, как на Кубани, так и в целом по стране, вынуждены брать кредиты, чтобы покрывать свои первоочередные нужды, однако рост инфляции и переоценка собственных сил приводит к возникновению просроченного долга перед банками. По разным оценкам, доля просрочки на уровне 10,7% является близкой к критическому значению.

Средний размер потребительского кредита на Кубани в последнем месяце прошлого года составил 177,9 тыс. руб., увеличившись за месяц на 11,3%. По величине потребкредита Кубань только на 11-м месте в России, где лидерами являются традиционно Москва (321 тыс. руб.), Санкт-Петербург (254,6 тыс. руб.) и Московская область (234 тыс. руб.). Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост величины кредита на покупку потребительских товаров декабре во многом связан с сезонным фактором.

Всего в декабре прошлого года в Краснодарском крае было выдано 67 тыс. потребительских кредитов, что соответствует уровню ноября. Регион замыкает тройку лидеров по объему потребкредитования, уступая место Москве и Московской области (97,7 тыс. и 90,4 тыс. потребкредитов в декабре соответственно).

Средний срок потребкредита в декабре на Кубани составлял 2,57 года. За год показатель вырос на 34,5% (в декабре 2024 года — 1,91 года). По величине среднего срока среднего потребкредита Краснодарский край на втором месте в России после Санкт-Петербурга (2,58 года; +34,2 год к году). Алексей Волков констатирует, что рост среднего срока выдаваемых кредитов сохранялся на протяжении почти всего 2025 года.

«Таким образом банки снижали долговую нагрузку заемщиков в соответствии с жесткими критериями отбора по уровню кредитоспособности. Заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения. А при выборе параметров нового кредита следует ориентироваться на то, чтобы ежемесячные платежи по всем обязательствам не превышали 50% среднемесячного дохода»,— говорит эксперт НБКИ.

Не самый удачный год

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, 2025 год в России выдался не самым удачным для розничного кредитования. Так, говорит собеседник «Review. Ъ-Кубань», по данным ЦБ РФ, за январь—ноябрь (данных по декабрь пока нет) портфели кредитов физлицам отечественных банков увеличились лишь на 4,2% — рост заметно замедлился по сравнению с почти 15% в тот же период 2024 года. При этом, отмечает господин Додонов, основной рост обеспечила ипотека, портфель которой вырос на 6,5%, тогда как портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился на 5%.

«Что же касается кредитных ставок, то они остаются на очень высоких уровнях. По данным Дом.РФ, средняя ставка по рыночной ипотеке в ведущих российских банках сейчас составляет 21,2% годовых. А средняя ставка по необеспеченным потребкредитам, по данным портала Финуслуги, находится на уровне 33,9%»,— рассказал аналитик «Финам».

Как считает аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский, в сегменте розничного кредитования наблюдается охлаждение спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Процентные ставки в диапазоне 29–31% являются, по словам эксперта, слишком высокими для заемщиков, но в то же время они адекватны текущим целям регулятора по сдерживанию инфляционных рисков и предотвращению перегрева экономики.

Глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский, в свою очередь, констатирует, что после неоднократного решения ЦБ о снижении ключевой ставки кредитный рынок начал потихоньку оживать, но этого, по его мнению, недостаточно. Эксперт считает, что при сокращении ключевой ставки на 4–5% рынок кредитования раскроется полностью.

По словам господина Вишневского, Краснодарский край входит в число лидеров по кредитованию наряду с Москвой и Санкт-Петербургом за счет высокой инвестиционной и туристической привлекательности, а также значительного притока населения, что формирует устойчивый спрос на товары, услуги, недвижимость. «Потребителями движут инфляционные ожидания и стремление зафиксировать стоимость крупных покупок в условиях нестабильности.

Рост среднего чека кредита на 11,3% в декабре подтверждает реализацию отложенного спроса и стремление граждан успеть совершить покупки до возможного дальнейшего ужесточения условий»,— говорит аналитик «Цифра брокер».

Игорь Додонов связывает лидерство Краснодарского края по потребительскому кредитованию с несколько более высоким уровнем экономической активности региона по сравнению с другими субъектами РФ. «Люди берут кредиты в нынешних условиях не от хорошей жизни. В условиях высокой инфляции и фактической стагнации располагаемых доходов (хоть правительство регулярно рапортует о быстром росте доходов населения, распространяется это, судя по всему, далеко не на всех) им становится все труднее финансировать даже самые необходимые бытовые расходы. И чтобы сохранить более или менее приемлемый уровень жизни, им часто приходится прибегать к заемным средствам»,— говорит аналитик ФГ «Финам».

Кстати, по словам заместителя начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петра Воронина, по итогам 2025 года инфляция в Краснодарском крае снизилась. В декабре, по его словам, общий рост цен за 12 месяцев составил 5,5%, тогда как годом ранее он был на уровне 9,5%. «Это говорит о том, что ключевая ставка выполняет свою основную функцию: сдерживает избыточный спрос и снижает динамику цен. Вместе с тем инфляция еще не достигла целевого уровня вблизи 4%. Поэтому Банк России продолжит поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы цены росли умеренными темпами»,— отметил представитель регулятора.

По прогнозу Банка России, инфляция опустится до 4–5% в 2026 году и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

В кредите отказано

В декабре 2025 года доля отказов по потребительским кредитам в Краснодарском крае составила 77,7%. За год показатель вырос на 0,6 процентных пункта (п. п.). Кубань занимает четвертое место среди российских регионов по этому показателю, уступая лишь Новосибирской области, Забайкальскому краю и Кемеровской области.

Антон Рогачевский считает, что большая доля отказов по потребительским кредитам во многом зависит от соблюдения нормативно-правовых актов и от подходов конкретного банка. Но это, по его словам, не значит, что нет вопроса к клиентам. «Прежде чем обращаться за кредитом, стоит хотя бы узнать свой кредитный рейтинг, долговую нагрузку, стаж на последнем месте работы и т. д. Помимо этого, не стоит исключать сезонность. У многих предпринимателей все же основной заработок происходит летом. Кстати, по этой причине могут возникать и просрочки по платежам, когда заемщик неадекватно распределяет свою ресурсную базу на весь срок договора»,— говорит господин Рогачевский.

Игорь Додонов объясняет такую высокую доля отказов в выдаче потребительских кредитов на Кубани с ухудшением экономической ситуации в стране, высокими процентными ставками, увеличением закредитованности людей и ужесточением регулирования со стороны ЦБ. «На таком фоне банки ожидаемо стали предъявлять более строгие требования к заемщикам»,— говорит собеседник «Review. Ъ-Кубань».

По словам Дмитрия Вишневского, доля отказов в 77% на Кубани вызвана ужесточением скоринговых моделей и введением жестких макропруденциальных лимитов Банка России на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой.

«Банки перешли к стратегии сохранения качества портфеля, массово отказывая заемщикам, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает установленные нормы»,— констатирует эксперт.

В целом же, по словам Алексея Волкова из НБКИ, можно говорить о продолжающемся охлаждении спроса на кредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей. По его словам, в условиях высоких ставок граждане с высоким уровнем кредитоспособности предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения, поэтому их доля в общей структуре заемщиков снижается. «Это вынуждает банки снижать аппетит к риску и делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач»,— говорит господин Волков.

Долги заемщиков растут

Розничная банковская просроченная задолженность в январе—ноябре 2025 года выросла в Краснодарском крае на 33,9%. Такие данные сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант». При этом коллекторы отмечают, что весь 2024 год динамика роста просрочки в рознице на Кубани составляла всего 12,1%.

По состоянию на 1 декабря 2025 года розничная просроченная задолженность в Краснодарском крае достигла отметки в 74,2 млрд руб. (55,4 млрд руб. на начало прошлого года). По данному показателю регион с большим отрывом лидирует среди всех субъектов Южного федерального округа, а в России занимает уверенное третье место после Москвы (129,6 млрд руб.) и Московской области (116 млрд руб.). При этом темпы роста просрочки в рознице в Москве и Подмосковье куда более скромные, нежели на Кубани,— 18,2 и 24,5% соответственно.

В целом портфель задолженности по розничным кредитам на Кубани составил на начало календарной зимы 688,3 млрд руб., доля просрочки (неуплаты свыше трех месяцев) составляет 10,7%. Если сравнивать с регионами ЮФО, то хуже дела обстоят в Адыгее (доля просрочки — 12,2%), приблизительно так же — в Астраханской (10,9%), Волгоградской (10,2%) и Ростовской областях (10,4%).

В России ситуация — не лучше. Просроченная задолженность населения перед банками выросла за 11 месяцев 2025 года на 285 млрд руб., или 24,2%. Банки, по данным «Долгового консультанта», накопили просроченной задолженности в рознице без учета ипотеки на 1,5 трлн руб.

Как рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов, к концу года банки стараются улучшить качество кредитного портфеля, списывая просроченную задолженность с баланса или продавая ее профессиональным коллекторским организациям. Отсюда он видит снижение объемов проблемной задолженности в стране за октябрь—ноябрь 2025 года на 10 млрд руб. С другой стороны, по словам эксперта, за два месяца изменение динамики чуть более чем на один процентный пункт — всего лишь легкий намек, что ухудшение хоть как-то замедлилось.

Уровень, близкий к критическому

Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец считает, что более 10% просрочки по кредитам в Краснодарском крае является критичным показателем. По его словам, до 5% — это зеленая зона, от 5 до 10% — это желтая. Все, что свыше 10%,— абсолютно критичные показатели. При этом, говорит эксперт, нужно оценивать не только сам показатель, но и его динамику.

«В данном контексте речь идет не о недопущении неплатежей как таковых, это уже вопрос общей макроэкономики, доходности заемщиков и элементарной финансовой грамотности. Если мы говорим о снижении доли просрочек в кредитных портфелях банков, то это отход от практики выдачи кредита без конкретного целевого использования и более строгий подход при выборе целевого назначения кредита. В частности, ограничение такого целевого использования, как перекредитование в других банках (что уже говорит о не очень хорошем кредитном состоянии заемщика)»,— говорит господин Козинец.

По его словам, дополнительными инструментами являются ужесточение требований по залогам и поручительствам, более активное внедрение механизма изъятия активов, для приобретения которых выдавался кредит, а также — минимизация выдачи тех кредитов, целевое назначение которых не предполагает приобретение активов, которые можно изъять (кредиты на отпуск, ремонт, какие-то мероприятия и т. п.).

Дмитрий Вишневский, в свою очередь, уверен, что просроченная задолженность 10,7% от портфеля сигнализирует о росте рисков, но не является критической для устойчивости системы. Банки, по его словам, не погрязнут во взысканиях, так как достаточно эффективно управляют этим объемом через рынок цессии. «Возможность продажи портфелей проблемных долгов коллекторским агентствам позволяет кредитным организациям оперативно очищать балансы, высвобождать резервы и передавать функции по работе с нерадивыми заемщиками специализированным компаниям. Это минимизирует операционные расходы банков и позволяет им сохранять фокус на своей основной деятельности»,— говорит аналитик «Цифры брокер».

По мнению Игоря Додонова, быстрый рост просрочки в портфелях потребительских кредитов банков как в Краснодарском крае, так и по РФ в целом не может не вызывать опасения. В то же время, считает аналитик, доля просрочки пока все же не достигла критического уровня, а уровень покрытия проблемных кредитов резервами, по мнению Банка России, остается высоким.

«При этом жесткие меры регулирования уже приносят свои плоды, ЦБ отмечает ощутимое улучшение качества новых выдач. Так что я полагаю, что кредитные риски будут оставаться на контролируемом уровне»,— считает собеседник «Review. Ъ-Кубань».

Антон Рогачевский, затрагивая вопрос возврата ссуженных средств, считает, что не стоит отрывать просроченные платежи отдельно от конкретного банка в целом. «Не важно, Краснодар это или Камчатка, для банка важен результат его деятельности. Помимо этого, разные банки, представленные в одном регионе, будут самостоятельно, основываясь на законах и внутренних регламентах, стараться изыскать свои средства. А досудебно или в судебном порядке, это уже другой вопрос»,— констатирует представитель «Синергии».

По мнению Владимира Козинца, стабилизировать ситуацию с ростом просроченной задолженности в розничном кредитовании можно также более плотным сотрудничеством с розничными сетями и производителями услуг для приобретения продуктов, на которые выдаются потребительские кредиты, а также созданием новых совместных программ, которые дадут синергетический эффект и позволят не только субсидировать процентную ставку, но и дополнительно разделить риски, облегчить изъятие и реализацию заложенных активов, производить более детальный и качественный анализ потенциальных заемщиков на основе больших данных, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Дмитрий Михеенко