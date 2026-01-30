NYT: Трампу предложили расширенный список вариантов удара по Ирану

Президенту США Дональду Трампу представили расширенный список военных мер, которые США могли бы применить в отношении Ирана. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Собеседники издания утверждают, что обсуждаемые варианты «выходят за рамки предложений, которые господин Трамп рассматривал две недели назад», когда обещал остановить убийства протестующих в Иране. Утверждается, что новый набор вариантов включает в том числе возможность проведения американскими войсками сухопутных рейдов на иранских объектах.

Официально Вашингтон пока не согласовал применение силы против Тегерана. После подавления протестов властями Ирана президент США заявил, что убийства демонстрантов прекратились. На вопрос, означает ли это отказ от военных действий, господин Трамп отвечал, что продолжит следить за развитием ситуации.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп хочет нанести точечные удары по Ирану, чтобы спровоцировать новые протесты и добиться смены власти в стране. По некоторым данным, атака может начаться уже на этой неделе.