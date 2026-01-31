Екатеринбургский депутат Чачин готовит новую жалобу на арест своего имущества

Депутат городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Виталий Чачин готовит еще одну жалобу на арест собственного имущества в рамках уголовного дела, сообщил «Ъ-Урал» господин Чачин. В прошлый раз апелляционная инстанция, рассмотрев ходатайство, отказала в снятии ареста. Сейчас Виталий Чачин совместно с адвокатом оформляет жалобу для третьей инстанции — кассационного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Арест на имущество депутата — три земельных участка и квартиру — был наложен в рамках нового уголовного дела, возбужденного в отношении господина Чачина. Ему инкриминировали ч. 5 ст. 33, п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий). По данным следствия, компания господина Чачина в качестве генподрядчика выполняла работы по строительству резервуаров питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на головном водозаборе Шадринска (Курганская область). Но контракт якобы был нарушен.

В 2007–2008 годах Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела и генерального директора. С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов.

В разговоре с «Ъ-Урал» он сообщил, что «уголовное дело расследуется, проводятся экспертизы обеими сторонами, параллельно идут суды в арбитраже».

В конце декабря прошлого года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Виталия Чачина невиновным по другому уголовному делу. Тогда он обвинялся по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения). По версии следствия, он совместно с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным незаконным способом выиграл на торгах право заключить шесть договоров на строительство различных объектов в Уральском федеральном округе. Всего, как подсчитало следствие, в результате картельного сговора было заключено шесть контрактов на сумму более 286 млн руб.

Артем Путилов