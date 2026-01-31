Axios: Саудовская Аравия считает, что отказ США от удара укрепит власть в Иране

Если президент США Дональд Трамп не нанесет удары по Ирану, то иранский режим «в итоге станет сильнее», считает глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман Аль Сауд. Он заявил об этом на закрытом брифинге в Вашингтоне 30 января, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, саудовский министр убежден, что господину Трампу придется применить военную силу, но ему также нужно «попытаться смягчить риски региональной эскалации». Как отмечает Axios, американские чиновники склоняются к мнению, что Тегеран не заинтересован в сделке «на максимально выгодных для США условиях».

«Иран всегда хочет заключать сделки. Но проблема в том, какие именно. Какие сделки хочет заключить Иран, и какие сделки принимают США? Это очень хороший вопрос, и на данный момент мы не видим, чтобы ситуация прояснилась»,— отметил один из представителей стран Персидского залива.

Три недели назад Саудовская Аравия призывала США не наносить удары по Ирану. Она могла поменять позицию, потому что саудовские власти уверены в решимости президента США нанести удары и не хотят, чтобы их считали противниками такого шага, утверждает издание.

В декабре 2025 года в Иране начались протесты из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Власти исламской республики говорили о гибели 3,1 тыс. протестующих, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. По данным The New York Times, Дональду Трампу предложили расширенный список вариантов удара по Ирану.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегерану грозят высадкой спецназа».