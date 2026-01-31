Донские спасатели потушили за сутки десять техногенных пожаров

За сутки 30 января пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили 10 техногенных пожаров и спасли троих человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в релизе говорится, что за прошедшие 24 часа сотрудники регионального ГУ МЧС участвовали в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествия.

На места инцидентов выезжали 144 спасателя на 36 спецмашинах, уточняют в пресс-службе.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году пожарные региона совершили 5,1 тыс. выездов, 1,6 тыс. из которых были связаны с тушением возгораний. Большинство вызовов было связано с ликвидацией ландшафтных пожаров и горением мусора.

Ефим Мартов