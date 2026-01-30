Ландшафтные пожары стали основной причиной вызовов спасателей на Дону

Противопожарная служба Ростовской области совершила 5,1 тыс. выездов в 2025 году, из которых 1,6 тыс. были связаны с тушением возгораний. Об этом сообщил начальник ведомства Николай Голубов на совещании.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, большинство вызовов было связано с ликвидацией ландшафтных пожаров и горением мусора.

В рамках профилактической работы сотрудники службы провели масштабную работу с населением. Особый акцент делался на жилом секторе и учреждениях социальной сферы. За год работники службы провели более 43 тысяч индивидуальных и групповых бесед с гражданами. Специалисты приняли участие в 456 сходах и собраниях жителей.

«В периодических изданиях опубликовали свыше 200 статей и заметок на противопожарную тематику. Организовали 464 мероприятия, включая экскурсии в пожарные части, тематические конкурсы, викторины и соревнования»,— говорится в сообщении.

На объектах образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты провели 2026 комплексных занятий. В ходе учений отрабатывали эвакуацию людей из зданий и обучали персонал использованию первичных средств пожаротушения.

Валентина Любашенко