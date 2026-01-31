Наставник «Локомотива» подвел итоги матча с «Ладой»

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли остался доволен матчем с тольяттинской «Ладой», в котором ярославцы одержали победу со счетом 3:1. Особенно наставник выделил третий период, назвав его лучшим.

Фото: ХК «Локомотив»

«В первом и во втором были хорошие моменты, но сами себе создавали проблемы — нас выручал Мельничук (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль»), он отыграл очень хорошую игру. Рады за Илью Николаева, который забил первый гол в сезоне. Это человек, который всего себя отдает команде — и на тренировках, и в играх»,— сказал Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

В матче против «Лады» в составе «Локомотива» дебютировал защитник «Локо» Ильяс Магомедсултанов. «Ильяс хорошо вошел в игру. Был такой план, чтобы дать ему несколько смен в начале. Он хорошо себя показал»,— оценил наставник.

Отсутствие на игре Максима Березкина и замену его Денисом Алексеевым в звене с Артуром Каюмовым и Георгием Ивановым главный тренер объяснил ротацией. «Будут еще изменения в составе. Может, не каждый игрок попадет под ротацию. Все, в том числе ветераны, хотят постоянно играть, но изменения еще будут»,— прокомментировал Боб Хартли.

Наставника попросили оценить важность занять первое место на Западе по итогам регулярного чемпионата КХЛ. «Понятно, что первое место дает преимущество своей площадки хотя бы на первые раунды. Это важно, но самое главное для нас, чтобы мы были полностью готовы в плане игры к плей-офф»,— ответил главный тренер.

1 февраля в Ярославле пройдет матч «Локомотив» — «Сочи».

По состоянию на 30 января ярославская команда занимает первое место на Западе и третье в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 71 очком.

Алла Чижова