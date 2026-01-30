«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Ладу»

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Ладу» из Тольятти в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.

Фото: ХК «Локомотив»

В середине первого периода счет открыл капитан «Локомотива» Александр Елесин. Увеличил преимущество ярославской команды нападающий Илья Николаев в середине уже второго периода. Нападающий «Лады» Павел Гоголев на 39-й минуте поразил ворота Алексея Мельничука, и счет стал 2:1. На первой же минуте третьего игрового отрезка ярославец Егор Сурин забил с передачи Александра Радулова, тем самым установив окончательный счет в матче.

Это третья подряд победа «Локомотива» над «Ладой» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ: прошлые две встречи заканчивались со счетом 6:1 и 3:2.

1 февраля в Ярославле пройдет матч «Локомотив» — «Сочи».

Алла Чижова