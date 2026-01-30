В Майкопе запустили новый автобусный маршрут №47 по нацпроекту

В Майкопе с начала 2026 года начал работу муниципальный автобусный маршрут №47 Западный жилой район—Вокзал—Министочник. На линии задействованы новые автобусы, приобретенные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства республики.

Маршрут проходит через центральную часть Майкопа, соединяя западные микрорайоны с железнодорожным вокзалом и микрорайоном Министочник, а также обеспечивает транспортную доступность социальных объектов. Новая линия заменила троллейбусный маршрут №7, сохранив транспортное сообщение по востребованному направлению.

На линии работают автобусы ПАЗ «Ситимакс 9», поступившие в автопарк Майкопского троллейбусного управления в декабре 2025 года. Машины отличаются повышенной вместимостью, низкопольной конструкцией и адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров.

Автобусы оснащены системами видеонаблюдения, кондиционерами, автоинформаторами, терминалами безналичной оплаты и навигацией ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать движение транспорта в режиме реального времени.

Маршрут №47 работает ежедневно с 6:00 до 22:00, интервал движения составляет около 20 минут. В профильном министерстве отметили, что запуск маршрута позволил повысить транспортную связанность районов города и уровень комфорта пассажирских перевозок.

Нурий Бзасежев