Прокуратура Марселя проверяет шедший из России танкер

Прокуратура города Марселя начала проверку в отношении нефтяного танкера Grinch, который накануне был задержан военно-морскими силами Франции в Средиземном море. Как сообщает агентство AP, власти Франции подозревают, что нефтяной танкер, следовавший из Мурманска, причастен к нарушению международных санкций. В настоящий момент прокуратура проверяет факт отказа судна подтвердить свою принадлежность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Etat-major des armees / France / Reuters, Etat-major des armees / France / Handout / Reuters Фото: Etat-major des armees / France / Reuters, Etat-major des armees / France / Handout / Reuters

ВМС Франции взяли танкер Grinch на абордаж 22 января. Пункт назначения судна на момент его захвата был неизвестен. Но, как отмечают аналитики MarineTraffic, похоже на то, что двигалось судно в сторону Суэцкого канала.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с захватом танкера сообщил в соцсети X, что судно шло «под подставным флагом».

Алена Миклашевская