Кубань получит около 130 млн рублей на повышение производительности труда

В 2026 году Краснодарскому краю выделят около 130 млн руб. для повышения производительности труда. Средства направят Региональному центру компетенций для адресной поддержки предприятий и обучения сотрудников бережливым технологиям в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что регион занимает одно из ведущих мест среди субъектов Российской Федерации в реализации федерального проекта «Производительность труда». Примерно 397 местных предприятий внедряют принципы бережливого производства.

«Федеральный проект рассчитан до 2030 года, и перед регионом стоит задача вовлечь в работу по бережливым инструментам все организации социальной сферы — а их сейчас около пяти тысяч. Поэтому мы обязательно продолжим нашу работу, чтобы еще больше кубанских предприятий вышли на новый уровень»,— отметил Алексей Юртаев.

По информации администрации Краснодарского края, в предыдущем году к проекту присоединились 81 компания. В 2026 году планируется, что не менее 75 организаций улучшат качество своих услуг и оптимизируют рабочие процессы. Среди новых участников будут 50 предприятий из базовых несырьевых отраслей и 25 учреждений в сфере медицины, спорта, культуры и образования.

В период с 2018 по 2025 годы к проекту присоединились 397 предприятий региона. В результате внедрения новых стандартов эффективности по ним работают около 84 тыс. сотрудников. Наибольшее число участников продемонстрировали такие отрасли, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и туризм. Средний рост выработки на предприятиях края за этот период составил 35%, время выполнения процессов снизилось на 28%, а запасы в потоках — на 29%.

Алина Зорина