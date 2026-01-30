В Крыму оставили в силе приговор за передачу ВСУ данных о военных аэродромах

В Крыму апелляционная инстанция подтвердила приговор жительнице региона, осужденной за государственную измену и передачу украинской стороне данных о военных объектах. Решение вынес Третий апелляционный суд общей юрисдикции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Ранее Верховный суд Республики Крым приговорил женщину 1996 года рождения к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафу в 100 тыс. руб. и ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев. Уголовное дело расследовалось по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Следствием установлено, что осужденная вступила в телеграм-канал, используемый Главным управлением разведки Минобороны Украины, и предложила помощь в сборе информации. По заданию куратора она фиксировала расположение военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, а также передавала сведения о воинских железнодорожных перевозках.

Переданная информация предназначалась для использования при нанесении ударов по объектам на территории региона.

Никита Бесстужев