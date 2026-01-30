Продажи препаратов от простуды на Кубани в 2025 году увеличились на 6,6%

В Краснодарском крае за 2025 год объем продаж препаратов для устранения симптомов ОРЗ и простуды увеличился на 6,6%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики DSM Group.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала 2025 года жители и гости Краснодарского края потратили на приобретение препаратов для устранения симптомов простуды около 1,16 млрд руб. Это на 6,6% больше, чем в 2024 году, когда объем продаж достиг 1,09 млрд руб. Всего в прошлом году было продано более 2,4 млн упаковок лекарств для устранения симптомов простуды.

Согласно данным аналитиков, наиболее популярным препаратом среди жителей Краснодарского края в прошлом году стал Терафлю. Его объем продаж составил 403,9 млн руб., а доля от общего объема проданных лекарств — 34,6%. Анвимакс занял второе место по спросу, на него жители и гости региона потратили более 163,7 млн руб. за год. Колдакт замыкает тройку лидеров, его объем продаж достиг 120,1 млн руб. Далее идет Антигриппин (83,8 млн руб.) и Флюфайт (64 млн руб.).

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за 2025 год было продано более 7,9 млн упаковок антибиотиков, что на 9% больше, чем в 2024 году. Всего местные жители потратили на антибиотики более 2,23 млрд руб.

Алина Зорина