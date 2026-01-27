Продажи антибиотиков на Кубани за 2025 год увеличились на 9%

В Краснодарском крае за 2025 год было продано более 7,9 млн упаковок антибиотиков, что на 9% больше, чем в 2024 году. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году жители Краснодарского края потратили на антибиотики более 2,23 млрд руб. Это на 6,2% больше, чем в 2024 году, когда объем продаж достиг 2 млрд руб.

Согласно информации аналитиков, в топ-5 препаратов по продажам вошел препарат «Панцеф»: его объем продаж в рублях достиг 282,1 млн руб., а доля от общего объема — 12,7%. На втором месте — «Амоксиклав» (259,9 млн руб., 11,7%). Далее идет «Азитромицин» (138,9 млн руб., 6,2%), «Монурал» (136 млн руб., 6,1%), и замыкает список «Цефтриаксон» (114 млн руб., 5,1%).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае объем продаж кишечных адсорбентов, применяемых при отравлениях и интоксикациях, достиг 2,1 млн упаковок. Это на 6% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было продано 2 млн. С начала того года жители региона потратили на покупку кишечных адсорбентов более 770,2 млн руб.

Алина Зорина