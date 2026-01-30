Главные новости к утру 30 января

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за «угрозы национальной безопасности», исходящей из Кубы. Вместе с тем он разрешил вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

В Госдуму внесли законопроект о двойном стаже для судей в зоне СВО. Авторы документа считают, что судьи, которые выполняют свою работу в зоне СВО, трудятся в особых условиях, и им нужен более высокий уровень социальной защищенности.

Белый дом и демократы из Сената договорились о предотвращении шатдауна. Они собираются отложить принятие закона о финансировании Министерства внутренней безопасности, чтобы продолжить борьбу за реформы, ограничивающие действия сотрудников ICE.

Владимир Путин поручил разработать программу размещений акций госкомпаний до 2030 года.

Россия уже приостановила удары по Киеву и другим украинским городам, утверждает Дональд Трамп. Также президент подчеркнул, что в процессе переговоров по урегулированию военного конфликта наблюдается заметное продвижение.