В Госдуму внесли законопроект о двойном стаже для судей в зоне СВО

Верховный суд внес в Госдуму законопроект, который должен приравнять один день судейской работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к двум дням стажа. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предлагается внести изменения в федеральный закон «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ». Авторы документа объясняют, что судьи, которые выполняют свою работу в зоне СВО, трудятся в особых условиях. У них есть сложности, связанные с обустройством быта, обучением детей, получением медицинской помощи и решением других социальных вопросов, и поэтому им нужен более высокий уровень социальной защищенности по сравнению с коллегами из других субъектов РФ.

По мнению разработчиков законопроекта, его принятие позволит усилить защиту социальных прав судей, работающих в сложных условиях, а также будет способствовать соблюдению принципа единства статуса судей.

Об инициативе ранее в интервью «Ъ» сообщал председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Господин Краснов о необходимости пересмотреть подходы к обеспечению материальных, социальных гарантий мировых и федеральных судей и работников судов.

