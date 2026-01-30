Белый дом и демократы из Сената договорились о предотвращении шатдауна

Президент США Дональд Трамп призвал законодателей поддержать соглашение, ранее заключенное между администрацией Белого дома и лидерами демократов в Сенате. Соглашение касается компромисса, связанного Министерством внутренней безопасности, позволяющего предотвратить очередной шатдаун.

Как сообщает Axios, заключенные договоренности подразумевают, что Сенат принимает пакет законов о финансировании правительства, за исключением Министерства внутренней безопасности, которому подчиняется Иммиграционная и таможенная служба (ICE). В его отношении финансирование будет продлено лишь на две недели.

Такое решение позволит демократам продолжить борьбу за реформы в министерстве. Демократы требуют внедрить запрет на патрулирование и на ношение масок сотрудниками ICE. Кроме того, федеральных агентов планируют обязать носить нательные камеры, а ордера на обыск использовать лишь в исключительных случаях.

Проголосовать за финансирование правительства сенаторы должны до конца дня 30 января. Палата представителей, заседания которой начнутся 2 февраля, также должна будет принять этот пакет мер, прежде чем он попадет на стол президента Трампа.

Демократы пытаются ввести ограничения из-за нескольких убийств, совершенных работниками ICE в Миннеаполисе. 7 января федеральный агент застрелил 37-летнюю местную жительницу Рене Гуд и через две недели, 24 января, сотрудник ICE застрелил 37-летнего местного жителя Алекса Питта. Происшествия привели к протестам, которые охватили всю страну.

Как повлияли события в Миннесоте на работу американского правительства — в материале «Ъ».

Влад Никифоров