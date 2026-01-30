Трамп заявил, что Россия приостановила удары по Киеву по его просьбе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его просьбе Россия уже приостановила удары по Киеву. Об этом он заявил во время мероприятия в Белом доме.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды... Мы это очень ценим. Это ужасная война»,— заявил господин Трамп (трансляцию на своем YouTube-канале вел ABC News). Также президент подчеркнул, что в процессе переговоров по урегулированию военного конфликта наблюдается заметное продвижение.

Вчера президент США сообщил, что попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам в течение недели из-за «экстраординарных холодов». Господин Путин, по его словам, согласился приостановить обстрелы.

Украинские власти сегодня ночью не сообщали об ударах по Киеву. Под удар попал находящийся под контролем Киева город Запорожье, о чем в своем Telegram-канале заявил украинский глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. Там произошел пожар на объекте промышленной инфраструктуры, передавало ТАСС. По предварительной информации, один человек пострадал. Минобороны РФ не сообщало об ударах по городу.