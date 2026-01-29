Путин поручил разработать программу размещений акций госкомпаний до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России разработать программу первичных и вторичных размещений акций госкомпаний на внутреннем рынке до 2030 года. Доклад о выполнении поручений необходимо представить до 1 марта 2026 года, далее — раз в полгода.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Поручения опубликованы по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», проходившего 2–3 декабря 2025 года.

В начале декабря 2025 года на форуме господин Путин предложил создать в России единую систему сопровождения инвестиций на базе ВЭБ.РФ при участии Минэкономразвития. По его словам, это необходимо для увеличения вклада банков в развитие экономики.

30 декабря глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что правительство готовит список госкомпаний для выхода на фондовый рынок.