ЦОДД возьмет на себя регулирование рынка такси в Краснодарском крае

В Краснодарском крае функции по регулированию работы легкового такси передадут Центру организации дорожного движения. Соответствующие поправки в региональный закон об организации перевозок пассажиров приняли депутаты Законодательного собрания края, сообщает пресс-служба ЗСК.

Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

ЦОДД наделят полномочиями по выдаче и отзыву разрешений на перевозку пассажиров такси, а также по ведению реестров перевозчиков и служб заказа. Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, для туристического региона уровень сервиса в сфере такси имеет принципиальное значение и напрямую влияет на имидж края. По его словам, концентрация этих функций в специализированном учреждении позволит повысить качество и управляемость отрасли.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на начало января 2026 года в Краснодарском крае работали 32,9 тыс. перевозчиков такси — на 86% больше, чем годом ранее. За 2025 год число служб заказа такси в регионе выросло на 72%, до 81 компании.

Никита Бесстужев